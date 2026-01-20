Quién es Ser Duncan el Alto de "El caballero de los Siete Reinos"

¿Quién es Ser Duncan el Alto?

En un universo marcado por las intrigas de las grandes casas y los juegos de poder, la figura de Ser Duncan el Alto, cariñosamente conocido como Dunk, surge como un soplo de aire fresco y justicia.

Al ser un caballero errante, Dunk no debe lealtad a ningún estandarte familiar en Westeros; su vida es una travesía constante por el continente, donde la supervivencia depende de su desempeño en los torneos y de la fortuna de ser contratado por algún príncipe en busca de servicios honorables.

El origen de Dunk está lejos de los lujos de las fortalezas de piedra. Nacido en Lecho de Pulgas, el sector más miserable y densamente poblado de Desembarco del Rey, su destino cambió cuando fue tomado como escudero por Ser Arlan de Pennytree. Bajo su tutela, no solo aprendió el arte de la espada, sino que fue educado en el estricto código de honor que muchos caballeros de cuna noble han olvidado.

A los 16 años, tras la muerte de su mentor, Dunk fue juramentado como caballero, iniciando su propio camino de errancia.

La trama profundiza en la evolución de Duncan como guerrero y hombre de palabra. Su vida da un giro inesperado durante su participación en el torneo de Ashford, un evento que no solo pone a prueba su destreza en la justa, sino que marca el inicio de su relación con Egg, un niño misterioso que se convierte en su escudero.

Juntos, esta pareja dispareja atraviesa una tierra donde el concepto de "caballero" suele ser solo un título, demostrando que el verdadero honor nace de las acciones y no del linaje.

A diferencia de los relatos de reyes y dragones, la historia de Ser Duncan el Alto ofrece una mirada íntima a las clases bajas y a los guerreros sin tierra, convirtiéndose en una pieza fundamental para entender la compleja estructura social de los Siete Reinos mucho antes de los eventos de "Game of Thrones".

Cuándo se estrena el próximo capítulo de "El caballero de los Siete Reinos"

HBO Max estrena cada domingo por la noche un nuevo episodio de "El caballero de los Siete Reinos".

Calendario de capítulos:

Capítulo 1 ("The Hedge Knight"): 18 de enero

18 de enero Capítulo 2 ("Hard Salt Beef"): 25 de enero

25 de enero Capítulo 3: 1 de febrero

1 de febrero Capítulo 4: 8 de febrero

8 de febrero Capítulo 5: 15 de febrero

15 de febrero Capítulo 6 (final de temporada): 22 de febrero