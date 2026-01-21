"The Pitt", temporada 2: quién es quién en la serie de HBO Max

Jefe del área de urgencias y eje emocional de la serie. Médico brillante y formador exigente, su liderazgo se pone a prueba constantemente frente a decisiones extremas, mientras lidia con las secuelas emocionales de su propia experiencia dentro del hospital.

Dr. Robby (Noah Wyle)

Residente senior y una de las figuras más queridas del hospital. Carismático y optimista, es visto como el sucesor natural de Robby, vuelve tras haber superado importantes obstáculos personales para dedicarse por completo a la medicina.

Dana Evans (Katherine LaNasa)

Enfermera jefe y pilar del funcionamiento diario del hospital. Con décadas de experiencia, es una figura respetada y firme, capaz de mantener el equilibrio del equipo incluso en medio del caos constante.

Dra.McKay (Fiona Dourif)

Residente de segundo año con un pasado marcado por retos personales. Su experiencia de vida se refleja en una forma directa y honesta de ejercer la medicina, y en una profunda determinación por ayudar a otros desde el área de urgencias.

Una nueva generación que toma fuerza

En esta segunda temporada también cobran mayor protagonismo las historias de una nueva generación de doctores:

Dra.Mohan (Supriya Ganesh)

Residente de tercer año, es una médica empática y comprometida que cree en comprender a sus pacientes más allá del diagnóstico.

Dr.King (Taylor Dearden)

Residente de segundo año cuya vocación médica está profundamente ligada a su historia personal, mientras equilibra su desarrollo profesional con responsabilidades familiares.

Dra.Santos (Isa Briones)

Interna y exatleta, conocida por su carácter frontal y competitivo, que canaliza su determinación y energía en su formación médica dentro del hospital.

Dr.Whitaker (Gerran Howell)

Estudiante de medicina en su último año, cuya llegada desde un entorno rural al hospital pone a prueba su confianza, determinación y sentido de propósito.

Personajes que descubrirás durante la segunda temporada

Dr.Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi)

Médica con una trayectoria sólida y postura firme. Su llegada introduce nuevas tensiones profesionales y pone a prueba la forma en que el equipo enfrenta situaciones límite.

Joy Kwon (Irene Choi)

Bajo la mentoría de Whitaker, esta estudiante de medicina aborda la atención médica desde un punto de vista eminentemente técnico y desapegado, en ocasiones, muestra un tono sarcástico.

James Ogilvie (Lucas Iverson)

También bajo la guía de Whitaker, este médico en formación destaca por su gran seguridad y tendencia a expresar sus opiniones y conocimiento, lo que introduce nuevos retos y genera dinámicas interesantes entre los demás personajes.

Emma Nolan (Laëtitia Hollard)

Personaje que se integra al día a día del hospital aportando una mirada fresca y humana, con una historia que se entrelaza gradualmente con el equipo y sus dinámicas.