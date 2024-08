La íntima confesión de Camilota en Cuestión de Peso que provocó la reacción de Mario Masaccessi

En ese momento, Mario Masaccessi, conductor del ciclo, ironizó e hizo sonrojar a Camila: “Ahora la panocha te saluda”. Por si no quedaba claro, luego Mario aclaró: “Panocha, léase en los hombres el pitilín”.

Aunque no fueron los únicos logros, ya que además perdió casi 20 kilogramos, 20 centímetros de la circunferencia del abdomen y 6 centímetros en el cuello. Por otra parte, Adrián Cormillot habló de la importancia del progreso de Camilota: “Tener acceso a verlo también te indica que tenés acceso para poder higienizarse correctamente”.

“Muchas veces, más allá de que uno no tenga acceso, puede facilitarle ver que está trabajando, ver que está limpiando. Y la falta de higiene personal, tanto por delante como por atrás, es una de las causas principales de infecciones y de micosis”, sentenció.

Embed - Camila, con casi 20 kilos bajados, ya no se lastima con la escalera caracol de su casa

Polémica en Cuestión de Peso: Camilota se enfureció con Melina por besar a su ex

La participación de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina -ex participante Gran Hermano-, en Cuestión de Peso causó mucha repercusión. Sin embargo, con el correr de las semanas, la influencer se hizo querer por el público, que la apoya en cada programa y en sus redes sociales.

Ahora, Camilota protagonizó un tenso cruce con dos de sus compañeros en vivo y logró que las redes sociales estén de su lado. Todo se desató cuando la participante descubrió que formó parte de un triángulo amoroso junto a Melina Gómez, integrante del programa, y Marcelo Rosada, ex pareja y también forma parte de Cuestión de Peso.

“No me puede mirar a la cara, no tiene códigos de amistad. Yo confié en ella, me entregué todo a ella, mi corazón, mi confianza”, protestó la hermana mayor de Thiago Medina. Entonces, exclamó: “¡Ella rompió los códigos de amiga! Estoy dolida porque le conté cosas personales mías... No hago lo que no me gusta que me hagan”.

“Si se acostó con Marcelo que haga 50.000 veces lo que quiera”, lanzó Camilota. Ante esto, Melina se defendió: “Le di un beso a Marcelo y Camila está así por un beso”.

“Y no es que fue sin querer, nos confundimos. Yo estaba mal, él estaba mal, es mi amigo, va a seguir siendo mi amigo”, agregó.

Luego recordó que le ofreció disculpas: “Yo le dije que la entendía y yo le dije que entendía que había estado mal. Pero también le pedí que me entienda a mí que lo que pasó fue que yo estaba mal, Marcelo me estaba conteniendo”.

“Fue una cuestión de un momento, no fue que me acosté con Marcelo, como está diciendo, nada que ver. Y está muy lejos de ser eso. Pero más allá de que haya sido un beso...”, cerró Melina.

Camilota cuestión de peso