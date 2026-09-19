Cultura Profética conquistó Buenos Aires con sus clásicos y las canciones de "En bucle"

La respuesta del público también sorprendió al músico, especialmente por la energía que se vivió durante el recital. “Gracias por hacer pogo en un grupo como Cultura Profética. Solo pasa aquí. Son inmensos. Gracias”, agregó.

Con once músicos sobre el escenario, la agrupación desplegó un espectáculo que combinó diferentes momentos de su trayectoria y el sonido de su nuevo proyecto, reafirmando el vínculo que mantiene desde hace años con sus seguidores argentinos.

Cultura Profética sigue su gira en Córdoba

Después de su paso por Buenos Aires, Cultura Profética continuará su recorrido por el país. La próxima parada será este 19 de septiembre en Córdoba, donde se presentará en Quality Espacio.

La fecha será un nuevo capítulo de la gira de En bucle y otro encuentro de la banda puertorriqueña con el público argentino, esta vez después de la multitudinaria presentación que protagonizó en Buenos Aires.