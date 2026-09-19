Cultura Profética conquistó Buenos Aires con sus clásicos y las canciones de "En bucle"
La banda puertorriqueña repasó sus grandes éxitos y presentó su nuevo disco ante miles de fanáticos. La gira continúa hoy sábado 19 de septiembre en Córdoba.
Cultura Profética volvió a encontrarse con el público argentino y protagonizó una noche marcada por la música, la emoción y la celebración en el Movistar Arena. La histórica banda puertorriqueña desplegó un repertorio que combinó las canciones de su nueva etapa con aquellos clásicos que acompañaron sus años de trayectoria.
Ante un público eufórico, el grupo presentó temas de En bucle, su flamante álbum y uno de los grandes protagonistas del concierto. El show también funcionó como un recorrido por diferentes momentos de la historia de la agrupación, que se consolidó como uno de los grandes referentes del reggae latinoamericano.
Los clásicos de Cultura Profética que hicieron vibrar al público
Además de mostrar en vivo su nuevo material, Cultura Profética recuperó algunas de las canciones más reconocidas de su repertorio. “La Complicidad”, “Ilegal” y “Saca, Prende y Sorprende” fueron algunos de los temas elegidos y contaron con el acompañamiento de miles de voces.
La noche también tuvo invitados especiales. Jaze se sumó al espectáculo, mientras que El Bahiano apareció sobre el final del concierto para interpretar junto a la banda "Párate y mira”, en un encuentro que celebró el vínculo musical entre los artistas.
Willy Rodríguez, fundador, vocalista y bajista de Cultura Profética, se tomó además un momento para expresar lo que significaba comenzar esta nueva etapa frente a los fanáticos argentinos. “Es una dicha empezar esta gira de En Bucle acá en Buenos Aires”, aseguró.
La respuesta del público también sorprendió al músico, especialmente por la energía que se vivió durante el recital. “Gracias por hacer pogo en un grupo como Cultura Profética. Solo pasa aquí. Son inmensos. Gracias”, agregó.
Con once músicos sobre el escenario, la agrupación desplegó un espectáculo que combinó diferentes momentos de su trayectoria y el sonido de su nuevo proyecto, reafirmando el vínculo que mantiene desde hace años con sus seguidores argentinos.
Cultura Profética sigue su gira en Córdoba
Después de su paso por Buenos Aires, Cultura Profética continuará su recorrido por el país. La próxima parada será este 19 de septiembre en Córdoba, donde se presentará en Quality Espacio.
La fecha será un nuevo capítulo de la gira de En bucle y otro encuentro de la banda puertorriqueña con el público argentino, esta vez después de la multitudinaria presentación que protagonizó en Buenos Aires.
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