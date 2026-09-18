Inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y qué pasa con la temperatura
Luego de un viernes con nubosidad variable y marcas térmicas templadas, el Área Metropolitana se prepara para un fin de semana con lluvias y tormentas.
Tras una seguidilla de días caracterizados por buenas condiciones climáticas y registros térmicos sumamente agradables, el escenario meteorológico se apresta a dar un vuelco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada inminente de lluvias y tormentas que cortarán la tregua de sol y pondrá fin al buen tiempo.
El viernes transcurrió con el cielo mayormente nublado y registros térmicos que se movieron entre los 8 y los 23 grados, configurando una jornada plenamente otoñal/invernal apacible.
En la misma línea, el sábado se perfila como uno de los días más agradables del fin de semana, presentado con nubosidad parcial a lo largo de toda la jornada y marcas térmicas que oscilarán entre los 15 y los 24 grados, ideales para actividades al aire libre.
A qué hora llegan las lluvias y qué pasa con el Día de la Primavera
Sin embargo, el panorama cambiará de manera drástica durante el cierre del fin de semana. La fecha estimada para el retorno de las precipitaciones es el domingo, jornada que se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura que se ubicará entre los 12 y los 25 grados.
De acuerdo con las estimaciones oficiales y el detalle aportado por el sitio especializado Meteored, el frente de tormenta comenzaría a manifestarse de manera aislada hacia las 17:00 horas, acentuándose con probabilidad de chaparrones y actividad eléctrica durante la tarde y la noche.
Para el lunes 21 de septiembre, fecha en la que se dará la bienvenida al Día de la Primavera, el SMN pronostica una mejora temporaria de las condiciones con buen clima general, aunque acompañado por un leve descenso en la temperatura. Se espera cielo parcialmente nublado, ambiente ventoso y marcas térmicas que se moverán en un rango entre los 15 y los 19 grados.
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