Inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y qué pasa con la temperatura

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el lunes 21 de septiembre, fecha en la que se dará la bienvenida al Día de la Primavera, el SMN pronostica una mejora temporaria de las condiciones con buen clima general, aunque acompañado por un leve descenso en la temperatura. Se espera cielo parcialmente nublado, ambiente ventoso y marcas térmicas que se moverán en un rango entre los 15 y los 19 grados.