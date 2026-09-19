HBO Max: el nuevo proyecto derivado de la próxima película de Superman
HBO Max prepara una serie centrada en Gorilla Grodd, el poderoso villano de DC que adquiere habilidades psíquicas tras un encuentro extraterrestre.
HBO Max dio luz verde a una nueva serie derivada de Superman que tendrá como protagonista a Jimmy Olsen y contará con una primera temporada de ocho episodios. El proyecto, que lleva varios años en desarrollo, está a cargo de DC Studios y Warner Bros. Television y apostará por una propuesta de comedia de media hora titulada The People v. Gorilla Grodd.
La producción tendrá a Skyler Gisondo en el papel de Jimmy Olsen y a Jimmy Tatro como Gorilla Grodd. La historia estará presentada con el formato de un falso documental sobre crímenes reales, una elección que le dará a la serie un tono particular dentro del universo de DC.
La primera temporada pondrá el foco en Gorilla Grodd, uno de los villanos más conocidos de DC. El personaje cuenta con poderes psíquicos y otras habilidades especiales, que obtuvo después de entrar en contacto con una nave espacial de origen alienígena.
Grodd apareció por primera vez en los cómics en 1959, creado por John Broome y Carmine Infantino. Desde entonces, el personaje tuvo distintas apariciones dentro de las historias de DC y su versión más reciente llegó a través del Arrowverso, el universo televisivo que reunió a varias producciones basadas en los personajes de la compañía.
Los detalles de The People v. Gorilla Grodd
Al reparto principal se suman varios intérpretes que ya formaron parte de la película Superman y volverán a interpretar a sus personajes. Beck Bennett retomará el papel de Steve Lombard, Mikaela Hoover volverá como Cat Grant y Wendell Pierce interpretará nuevamente a Perry White. A ellos se incorporan nuevos nombres como Mary Holland, Eduardo Franco, Arian Moayed, Dan Perrault, Andrew Leeds y Tim Baltz, quienes ampliarán el elenco de la producción.
La trama de The People v. Gorilla Grodd gira alrededor de un simio superinteligente que termina condenado por el asesinato de su padre, el Rey de Ciudad Gorila. La historia estará presentada como una docuserie de crímenes reales de ocho episodios, en la que Jimmy Olsen, periodista del Daily Planet, decide volver a investigar el caso. Su objetivo será determinar si Gorilla Grodd fue condenado injustamente en uno de los procesos judiciales más conocidos de Metrópolis.
Dentro del catálogo de HBO Max, la nueva producción se incorporará al universo televisivo de DC, junto con Lanterns, la serie dramática que recientemente llegó a la plataforma y obtuvo una importante respuesta inicial de audiencia. Su estreno se produce mientras DC Studios atraviesa una etapa de renovación de sus proyectos audiovisuales y reorganiza su catálogo de producciones en desarrollo.
Detrás de la serie estarán Tony Yacenda y Dan Perrault, responsables de la serie satírica de Netflix American Vandal, estrenada en 2017. Ambos serán showrunners, guionistas y productores ejecutivos de la producción, mientras que Yacenda estará a cargo de la dirección de todos los episodios. Por su parte, James Gunn y Peter Safran, copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, también participarán como productores ejecutivos.
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