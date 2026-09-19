HBO Max: el nuevo proyecto derivado de la próxima película de Superman

La trama de The People v. Gorilla Grodd gira alrededor de un simio superinteligente que termina condenado por el asesinato de su padre, el Rey de Ciudad Gorila. La historia estará presentada como una docuserie de crímenes reales de ocho episodios, en la que Jimmy Olsen, periodista del Daily Planet, decide volver a investigar el caso. Su objetivo será determinar si Gorilla Grodd fue condenado injustamente en uno de los procesos judiciales más conocidos de Metrópolis.

Dentro del catálogo de HBO Max, la nueva producción se incorporará al universo televisivo de DC, junto con Lanterns, la serie dramática que recientemente llegó a la plataforma y obtuvo una importante respuesta inicial de audiencia. Su estreno se produce mientras DC Studios atraviesa una etapa de renovación de sus proyectos audiovisuales y reorganiza su catálogo de producciones en desarrollo.

Detrás de la serie estarán Tony Yacenda y Dan Perrault, responsables de la serie satírica de Netflix American Vandal, estrenada en 2017. Ambos serán showrunners, guionistas y productores ejecutivos de la producción, mientras que Yacenda estará a cargo de la dirección de todos los episodios. Por su parte, James Gunn y Peter Safran, copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, también participarán como productores ejecutivos.