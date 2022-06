Amalia Granata atacó a L-Gante: "Es un emergente de una sociedad en decadencia"

"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra 'artista'!”, señaló la ex panelista en diálogo con Radio Mitre.

Y luego disparó: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

Ante esto, Mariana Brey, también integrante del programa, se puso del lado del músico y destacó que el arte es "subjetivo", algo que molestó a Granata que pidió que no la tratara de "ignorante".