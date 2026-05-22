Cumbre de famosos: de Ricardo Darín a Wanda Nara, las celebridades coparon la función de prensa de "Hairspray"

Ovación de pie para un elenco de lujo encabezado por Damián Betular

En una atmósfera de pura emoción, alegría y color, las más de 1.700 personas que colmaron el teatro aplaudieron de pie el despliegue del excepcional elenco encabezado por Damián Betular, Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao, quienes están acompañados por Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio y un gran equipo sobre las tablas.

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Ambientada en los años 60, la clásica historia sigue a Tracy Turnblad en su sueño de bailar en la televisión de Baltimore, transformándose en una propuesta arrolladora que celebra la diversidad y la inclusión.

La puesta en escena cuenta con un equipo creativo de primer nivel, compuesto por Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal), Marcelo Kotliar (adaptación), Laura Oliva (dirección de actores) y Damián Mahler (dirección musical).