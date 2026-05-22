Cumbre de famosos: de Ricardo Darín a Wanda Nara, las celebridades coparon la función de prensa de "Hairspray"
La obra protagonizada por Damián Betular tuvo una impactante función de prensa, plagada de celebridades.
"Hairspray", el fenómeno teatral que lidera la cartelera porteña en recaudaciones, vivió una noche de gala en el Teatro Coliseo. La esperada función de prensa se convirtió en una verdadera alfombra roja por la que desfiló una impresionante cantidad de personalidades del espectáculo, la política, la gastronomía y las redes sociales.
Nadie se quiso perder el suceso dirigido por Fer Dente. La convocatoria fue tan masiva como diversa, reuniendo a figuras de la talla de Ricardo Darín, Wanda Nara y Valeria Mazza. También dijeron presente grandes referentes de la cocina como Donato de Santis, Germán Martitegui, Maru Botana y Dolli Irigoyen, acompañados por figuras de los medios y el streaming como Migue Granados, Nati Jota, Marti Benza y Kevsho.
La extensísima lista de invitados especiales incluyó además a Claudia Villafañe, Marixa Balli, Laurita Fernández, Julieta Nair Calvo, la China Ansa, Diego Topa, Martín "Campi" Campilongo, José María Muscari, Benjamín Rojas, Karin Cohen, Paulo Kablan, Walas, Roberto Piazza, Luciana Geuna, Mariana Genesio y Patricia Echegoyen, entre muchos otros.
Ovación de pie para un elenco de lujo encabezado por Damián Betular
En una atmósfera de pura emoción, alegría y color, las más de 1.700 personas que colmaron el teatro aplaudieron de pie el despliegue del excepcional elenco encabezado por Damián Betular, Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao, quienes están acompañados por Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio y un gran equipo sobre las tablas.
Ambientada en los años 60, la clásica historia sigue a Tracy Turnblad en su sueño de bailar en la televisión de Baltimore, transformándose en una propuesta arrolladora que celebra la diversidad y la inclusión.
La puesta en escena cuenta con un equipo creativo de primer nivel, compuesto por Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal), Marcelo Kotliar (adaptación), Laura Oliva (dirección de actores) y Damián Mahler (dirección musical).
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