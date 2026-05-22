El actor Roberto Carnaghi fue distinguido como "Vecino Destacado de San Isidro"
El actor fue homenajeado en el Concejo Deliberante de San Isidro y emocionó con su discurso de agradecimiento tras la distinción recibida.
El actor Roberto Carnaghi fue reconocido como “Vecino Destacado de San Isidro” durante la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante local, en una ceremonia cargada de emoción y homenajes a su extensa trayectoria artística. El reconocimiento fue aprobado por el cuerpo deliberativo presidido por el Dr. Jorge Álvarez, a partir de una propuesta impulsada por el concejal Ricardo Antoniassi.
Desde el Concejo Deliberante de San Isidro compartieron imágenes del homenaje y señalaron: “Con alegría y admiración reconocimos como cuerpo a Roberto Carnaghi, querido vecino de Villa Adelina y una de las grandes figuras de la cultura argentina. Con más de seis décadas de trayectoria en el teatro, el cine y de espectadores. Desde sus primeros pasos en el Teatro Escuela Municipal de San Isidro hasta los grandes escenarios del país, su historia también es parte de la identidad cultural de nuestra comunidad. Un gran aplauso para una vida dedicada al arte y a la cultura”.
Durante el encuentro, Carnaghi agradeció la distinción con unas sentidas palabras: “Me produce una enorme emoción estar hoy acá y que ustedes me den un premio por algo que yo he disfrutado y he gozado durante toda mi vida. Es el hecho de que estén acá y que digan les gusta el teatro, les gusta lo que hemos hecho, lo que hemos hecho acá dentro de este partido, no solamente yo”.
La historia del actor con San Isidro comenzó desde muy pequeño, cuando su familia se instaló en Villa Adelina. Allí realizó sus estudios primarios en la Escuela N°12 y luego continuó la secundaria en el Colegio Santa Isabel.
Su vínculo con la actuación nació en el Teatro Escuela Municipal de San Isidro, donde debutó en la obra “El herrero y el diablo”. Tiempo después, Don Camilo da Passano advirtió su talento y lo alentó a formarse en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, conducido por Antonio Cunill Cabanillas. A partir de entonces, inició una destacada carrera que se extendió durante décadas en teatro, cine y televisión.
En el marco del homenaje, la Asociación Argentina de Actores y Actrices también le entregó un reconocimiento especial por sus 60 años de afiliación al sindicato, a través del delegado general Jorge Córdoba y la delegada de Cultura Estela Oriana, destacando siempre su fuerte vínculo con San Isidro y sus comienzos artísticos en la zona.
Cabe recordar que el 24 de mayo de 2019 fue nombrado padrino de la “Sala Roberto Carnaghi”, ubicada en la SF Nueve de Julio de Boulogne.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario