El actor Roberto Carnaghi fue distinguido como "Vecino Destacado de San Isidro"

En el marco del homenaje, la Asociación Argentina de Actores y Actrices también le entregó un reconocimiento especial por sus 60 años de afiliación al sindicato, a través del delegado general Jorge Córdoba y la delegada de Cultura Estela Oriana, destacando siempre su fuerte vínculo con San Isidro y sus comienzos artísticos en la zona.

Cabe recordar que el 24 de mayo de 2019 fue nombrado padrino de la “Sala Roberto Carnaghi”, ubicada en la SF Nueve de Julio de Boulogne.