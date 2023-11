Daddy Yankee, Ozuna y Farruko se despidieron de Alexio "La Bruja"

alexio

Por su parte, Farruko escribió uno de los mensajes más conmovedores para "La Bruja": "Vuela alto goldo, no sé ni qué decir, no tengo palabras, solo Dios sabe y yo te agradezco por darme la oportunidad de ser tu amigo, por permitirme ser parte de tus sueños; siempre te recordaré, fuiste un guerrero hasta el final, leyenda", sentenció.

Ozuna, en cuanto conoció la noticia comentó con un corazón compartiendo el dolor de "La Jodienda" por la triste y precipitada muerte de "La Bruja". Pero, no fueron solo ellos, sino que Daddy Yankee también le dedicó algunas palabras: "Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mi, será para toda la vida. Porque cada vez que hablabamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía. De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital, me enseñaron mucho a como afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, Siempre en DRIVE! pal frente pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva. Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón . Descansa en paz!!", escribió.

