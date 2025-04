Dalma Maradona lloró al relatar cómo vio el cadáver de Diego: “Tuvieron que..."

“En este momento está muy quebrada Dalma”, afirmó el periodista Diego Bouvet.

Desde las inmediaciones de los tribunales de San Isidro, el cronista del programa Todas las Tardes contó que el testimonio fue “realmente muy emotivo”, porque relató cómo vio a su papá fallecido.

“Cuando entra lo ve que está en la cama, tirado. Ella se abalancia hacia el padre, lo quiere despertar, después se da cuenta que estaba muerto. Entra en una crisis, empieza a ver el baño químico, olor a pis, cómo estaba cuidado, que su padre no se podía levantar ni para ir al baño”, describió.

dalma giannina juicio maradona

“Dalma, está quebrada más que nada por la situación, como vio el desenlace de su padre en la cama. Está tapado con una sabana. Lo que le rodeaba, el médico que no podía o no sabía qué hacer, el baño químico y ese olor a pis. Dalma muestra y cuenta que no podía creer el olor a pis que había en esa habitación”.

Desde el piso de ElNueve, otro colega sumó información sobre el momento en el que Dalma hacia su declaración. “La tuvieron que parar varias oportunidades porque se larga a llorar. En el momento en que recuerda, en realidad la última vez que había visto al padre, que eso pasó en la clínica Olivos. O sea, pasó prácticamente un mes que no los dejaron ver al padre”, explicaron.