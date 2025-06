Dalma Maradona ubicó a Verónica Ojeda por sus dichos sobre Javier Milei: "Ella sola se manda..."

"Entonces yo dije 'no puede ser'. Le mando un mensaje: 'Hola, Vero. Che, me están escribiendo, me preguntaban de tus declaraciones con (Eduardo) Feinmann. Quería saber por qué se te ocurre decir algo que está tan alejado de la realidad. Si a mí me preguntan, yo voy a decir lo que pienso. Te lo quiero avisar. (Diego Maradona) nunca hubiera estado a favor de Milei'", expresó, recordando el mensaje a Verónica Ojeda.

"O sea, por todas las causas por las que él militaba, no tienen nada que ver con las que tienen que ver con el gobierno de ahora. Entonces me parece eso... Como los jubilados, la educación pública", enumeró la actriz, que se vio con la expareja de su padre el jueves de la semana pasada, cuando la Justicia de San Isidro anuló el juicio por las responsabilidades en la muerte del Diez.

"No me respondió (el mensaje de texto) pero nos encontramos el jueves, en la audiencia. Ella llegó... lo cuento porque ya nos amigamos. Ella vino y se sentó así", mostró Dalma, poniéndose de espaldas al resto de los presentes en la mesa.

"En un momento se da vuelta y dice 'ya sé que estuve mal y ya sé que no sé', como que ya me vio la cara, desfigurada", recordó Dalma, y las palabras de la madre de Diego Fernando todavía resuenan en su cabeza: "nosotros no tenemos que pelear porque esto es lo que todos quieren".

A lo que la hija de Claudia Villafañe retrucó: "De acuerdo, pero entonces no hablés boludeces. No hables en nombre de mi papá, y menos cosas que a kilómetros de la realidad".