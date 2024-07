Dalma Maradona visitó una médium para conectarse con Diego: los detalles

"Todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Entiendo perfectamente lo que pasó, pero me cuesta decirlo. Hay palabras que no quiero usar", comenzó diciendo.

Acto seguido, Dalma contó que visitó a una médium. "Al año (de la muerte de Maradona) o un poco antes, me contactaron con una mujer. Una persona muy cercana me dijo: 'me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer'", recordó.

Y, agregó: "Yo confió en esa persona que me recomendó a esa mujer. A esa persona le pasó algo muy parecido con un familiar. Dije: 'bueno lo intento'. Pensaba: 'que sé yo si es verdad, de mí puede saber todo', pero habían cosas que no podía saber. No están en ningún lado", siguió.

Dalma indicó que afectos cercanos también pasaron por la misma experiencia y comprobaron lo mismo que ella. "Fue algo hermoso para mí. De hecho, Yo la recomendé con amigos míos y les pasó lo mismo. Me decían: '¿cómo puede ser?'", cerró.