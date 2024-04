Damián Betular le respondió a la tiktoker que criticó su pastelería

No solo criticó el valor de los productos, sino que dijo que “era un asco” y que “la masa no tenía gusto”. Ante esta situación, el cronista de LAM fue a Damián Betular a la salida del programa que co-conduce en Olga y le consultó por este hecho.

“Me lo mandaron al video en estos días, lo vi, las críticas se toman, por supuesto para seguir mejorando todo”, arrancó diciendo el pastelero, sin intención de generar aún más polémica.

Y agregó: “A mí me pareció algo gracioso, que se lleven el azúcar… hay que tomarlo así, ¿Cómo te vas a enojar? Lo tomé más como una humorada que algo malo”.

betular responde a reseña.mp4

También hizo hincapié en la honestidad de que alguien opine sobre sus productos: “Yo como consumidor, si voy a un local y hay algo que pagué y no me gusta, trato de solucionarlo en el momento y no quedarme con el sabor amargo”.

Para concluir, resaltó que en la cocina también algo puede fallar: “Pueden pasar cosas, hay personas trabajando en los procesos, la humedad afecta a la pastelería, que haya mucha humedad, que haya poca. Tratamos de revisar diariamente todo, con la crítica o sin ella, porque es nuestro trabajo y siempre para mejorar”.