El día que Indio Solari reveló que tenía Parkinson frente a miles de fanáticos

"Pero no me voy a bajar tan fácil de un escenario", agregó inmediatamente después.

indio parkinson

La frase fue recibida como una declaración de principios. Porque hablaba de una enfermedad, pero también de una forma de estar en el mundo. De resistencia. De obstinación. De la decisión de seguir adelante incluso cuando el cuerpo empieza a poner límites.

Lo que volvió inolvidable aquella escena fue también el modo en que ocurrió. En tiempos donde cualquier figura pública comunica sus cuestiones personales a través de redes sociales, entrevistas exclusivas o comunicados cuidadosamente preparados, Indio eligió contarlo cara a cara. No se lo dijo primero a los periodistas. No buscó una tapa. No convocó una conferencia. Se lo contó directamente a la gente que había viajado cientos de kilómetros para escucharlo cantar.

Con el paso de los años, aquel momento adquirió un peso todavía mayor. El Parkinson fue condicionando progresivamente su actividad artística y terminó alejándolo de los recitales multitudinarios. Pero nunca logró romper el vínculo con su público, que siguió encontrando en sus canciones un refugio, una compañía y una forma de interpretar la realidad.

Ahora, tras conocerse su muerte, aquella noche vuelve a aparecer como una de las imágenes más potentes de su historia. Indio frente a una multitud inmensa, reconociendo una fragilidad profundamente humana y, al mismo tiempo, negándose a ser definido por ella.