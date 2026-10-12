Daniel Osvaldo reapareció en las redes desde el hospital: la foto junto a su papá

La fotografía junto a su padre mostró a Osvaldo sonriente, aunque su permanencia en el hospital indica que todavía debe completar el seguimiento médico correspondiente. Por el momento, la evolución favorable es una señal positiva después de una complicación que generó preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Una carie habría sido el origen de la infección pulmonar

En una entrevista con Infobae Al Amanecer, el exatacante explicó que el problema de salud comenzó con una caries que no había recibido tratamiento. Según relató, la infección originada en la pieza dental avanzó hasta comprometer el pulmón derecho y derivó en una situación que requirió atención de urgencia.

Durante su internación, los profesionales le extrajeron la muela afectada. Después de ese procedimiento, el exjugador contó que comenzó a experimentar una evolución favorable, aunque los médicos mantienen los controles para evaluar su estado respiratorio y descartar otros factores que pudieran haber influido en el cuadro.

También señaló que tenía las defensas bajas cuando atravesó la enfermedad. De acuerdo con su explicación, los médicos consideraron que su condición física previa, desarrollada durante sus años como deportista profesional, pudo haber contribuido a que su organismo resistiera una situación de tanta gravedad. Aun así, el proceso de recuperación requiere seguimiento.