Fue a una histórica pizzería porteña, pidió dos pizzas, tres bebidas y un postre: el ticket final que es viral
Un cliente asistió a Güerrin, la reconocida pizzería ubicada en Avenida Corrientes y sorprendió al revelar cuánto gastó, causando revuelo en redes sociales.
En las últimas horas, la publicación de un cliente de Güerrín -la histórica pizzería ubicada en Avenida Corrientes- causó todo tipo de comentarios en redes sociales. El comensal decidió compartir el ticket, tras haber asistido a comer dos pizzas, tres bebidas y un postre.
Como era de esperarse, el posteo se volvió viral por el alto monto, que resultado algo inesperado para muchos internautas.
Fue a Güerrín, pidió dos pizzas, tres bebidas y un postre: el ticket final que es viral
Ubicada sobre la Avenida Corrientes, Güerrín es una parada gastronómica obligada en la Ciudad de Buenos Aires que recibe todos los días a cientos de vecinos y viajeros.
Con una trayectoria que comenzó en 1932, el salón acumula miles de valoraciones en Google Maps, donde recientemente un cliente llamó la atención al difundir su reseña junto con el comprobante de todo lo que consumió y el monto que abonó.
La imagen del ticket difundida por el usuario permite ver el desglose exacto de la mesa:
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Pizza de muzzarella con morrones a $40.200 y una grande de roquefort por $68.800.
Un licuado a $12.100, una Coca-Cola a $6.200 y una soda a $5.000.
Un cannoli de $5.700.
La suma inicial de todos los productos arrojó un subtotal de $138.000, aunque al agregar el 10% sugerido de propina el desembolso definitivo ascendió a $151.800, algo que le pareció caro a varios usuarios en redes sociales.
Güerrín, un lugar histórico en Buenos Aires
Detrás de este fenómeno gastronómico se encuentra una historia casi centenaria. El local fue inaugurado en el mismo predio que ocupa en la actualidad por dos inmigrantes genoveses, Franco Malvezzi y Guido Grondona.
A lo largo de las décadas, han mantenido la tradición de amasar de forma manual dos veces por jornada para asegurar la calidad del producto. Su sello distintivo es la pizza al molde, caracterizada por su piso crocante y su masa alta y esponjosa, un clásico que consolidó al establecimiento como un emblema de la cultura porteña.
No obstante, el ticket final de este cliente que se volvió viral mostró que los precios han aumentado conforme a la vorágine económica del país.
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