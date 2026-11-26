Pizza de muzzarella con morrones a $40.200 y una grande de roquefort por $68.800 .

Un licuado a $12.100 , una Coca-Cola a $6.200 y una soda a $5.000 .

Un cannoli de $5.700.

La suma inicial de todos los productos arrojó un subtotal de $138.000, aunque al agregar el 10% sugerido de propina el desembolso definitivo ascendió a $151.800, algo que le pareció caro a varios usuarios en redes sociales.

Güerrín, un lugar histórico en Buenos Aires

Detrás de este fenómeno gastronómico se encuentra una historia casi centenaria. El local fue inaugurado en el mismo predio que ocupa en la actualidad por dos inmigrantes genoveses, Franco Malvezzi y Guido Grondona.

A lo largo de las décadas, han mantenido la tradición de amasar de forma manual dos veces por jornada para asegurar la calidad del producto. Su sello distintivo es la pizza al molde, caracterizada por su piso crocante y su masa alta y esponjosa, un clásico que consolidó al establecimiento como un emblema de la cultura porteña.

No obstante, el ticket final de este cliente que se volvió viral mostró que los precios han aumentado conforme a la vorágine económica del país.