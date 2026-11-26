Por qué la Justicia fijó una indemnización de más de $95 millones y qué pruebas fueron clave

Al no contestar la demanda, los dueños del comercio fueron declarados en rebeldía, mientras que la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca dio por acreditada la relación laboral y reconoció una antigüedad superior a los nueve años, tomando abril de 2021 como fecha de desvinculación.

Entre los factores que determinaron el fallo y la indemnización se destacan: