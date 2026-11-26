Trabajó ocho años de lunes a lunes como cocinera y deberán indemnizarla con más de $95.000.000
La Justicia de Río Negro falló a favor de una cocinera que trabajó ocho años sin registración y ordenó pagarle una indemnización de $95,7 millones.
Una mujer de Río Negro que trabajó durante ocho años de lunes a lunes como cocinera sin estar debidamente registrada obtuvo un fallo favorable de la Justicia y deberá recibir una indemnización de $95.771.860,82, caso que no tardó en generar repercusiones en medios y redes sociales.
La resolución fue dictada en junio de 2026 por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, luego de que la empleada perdiera su puesto al inicio de la pandemia y demandara a sus antiguos empleadores por falta de registración y salarios adeudados.
La historia laboral comenzó el 1 de febrero de 2012 en un local gastronómico, donde la mujer cumplía tareas de cocina y limpieza de 7 a 15, sumando además turnos nocturnos durante los fines de semana.
Tras ser apartada el 20 de marzo de 2020 y no recibir respuesta al telegrama de intimación que envió en abril de 2021, se consideró despedida e inició la demanda en noviembre de 2022, obteniendo ahora una indemnización millonaria.
Por qué la Justicia fijó una indemnización de más de $95 millones y qué pruebas fueron clave
Al no contestar la demanda, los dueños del comercio fueron declarados en rebeldía, mientras que la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca dio por acreditada la relación laboral y reconoció una antigüedad superior a los nueve años, tomando abril de 2021 como fecha de desvinculación.
Entre los factores que determinaron el fallo y la indemnización se destacan:
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Testigos y telegramas: dos clientes habituales del restaurante confirmaron en el juicio que la mujer trabajaba incluso los fines de semana y en horario nocturno, lo que sumado a los telegramas intimatorios permitió probar la extensión de su jornada y el despido indirecto.
Composición del monto: la liquidación incluyó indemnización por antigüedad, falta de preaviso, aguinaldos, vacaciones, horas extras, salarios adeudados y agravamientos indemnizatorios.
Actualización e intereses: si bien el capital original adeudado ascendía a $3.060.658,28, con las actualizaciones e intereses el total trepó a $95.771.860,82, con un plazo de 10 días desde la notificación para abonar la suma y acumulación de intereses hasta su cancelación efectiva.
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