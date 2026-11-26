El desesperante susto que vivió Rocío Marengo durante un viaje: "Tengo el corazón parado"
Rocío Marengo contó que estuvo a punto de sufrir un grave accidente mientras manejaba y que debió pedirle ayuda a su hermano.
Rocío Marengo atravesó un momento de mucha tensión mientras circulaba en su auto por una ruta. A través de sus redes sociales, la mediática relató el episodio que casi termina en un accidente fatal y mostró los daños que sufrió su vehículo tras pasar por un enorme pozo.
Todo comenzó cuando compartió una historia de Instagram en la que dejó ver el problema que había tenido con una de las ruedas. Con humor, aunque todavía sorprendida por lo ocurrido, escribió: "Hola, hoy no ceno. Ya me comí el pozo más grande de Argentina".
Sin embargo, la situación resultó ser más complicada de lo que imaginaba. Cuando su hermano llegó para asistirla, le advirtió que no se había dañado una sola cubierta, sino dos. "Igual siempre se puede estar peor porque pensé que era una goma nada más la que hice mierda pero llega mi hermano y me dice 'no Ro, rompiste las dos'", contó.
El episodio le provocó una fuerte impresión y Marengo no ocultó el miedo que había sentido al darse cuenta de lo sucedido. "Me estoy guardando todo lo que siento en este momento, tengo el corazón parado del susto. Me quiero cortar las tetas", expresó.
Una vez que llegó a su casa y pudo dejar atrás el momento de desesperación, la mediática volvió a utilizar sus redes sociales para manifestar su enojo por el estado de los caminos. En ese sentido, apuntó contra las autoridades responsables del mantenimiento de las rutas y reclamó soluciones.
"Ahora que pasó el susto y estamos en casa. ¿Qué onda vialidad? ¿Quién se hace cargo? La ruta 47 y la ruta 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo, atrás nuestro a otro auto le pasó lo mismo que a mi." ¡Los pozos son gigantes! Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así."Estoy indignada y sigo asustada. Y sepan que estoy tranquila, no digo todo lo que siento pero no descarto decirlo", manifestó.
Rocío Marengo cerró su descargo tras el dramático episodio que vivió en la ruta: “Seguir viviendo de pedo”
Horas después, luego de recibir numerosos mensajes de sus seguidores, Rocío decidió compartir una nueva historia de Instagram que funcionó como cierre de su descargo. “Gracias por todos los mensajes!”, comenzó escribiendo.
En ese mismo mensaje, dejó una frase contundente sobre la experiencia que acababa de atravesar: “Me queda claro que viajar por nuestro país y llegar a destino es seguir viviendo de pedo!”.
Por último, amplió su reclamo y pidió que quienes tienen responsabilidades de gestión tomen medidas, más allá de quiénes hayan estado o estén al frente del Gobierno. “Piensen en los Argentinos!”, escribió, antes de cerrar con un llamado a actuar por el país y por las próximas generaciones.
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