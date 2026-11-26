"Ahora que pasó el susto y estamos en casa. ¿Qué onda vialidad? ¿Quién se hace cargo? La ruta 47 y la ruta 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo, atrás nuestro a otro auto le pasó lo mismo que a mi." ¡Los pozos son gigantes! Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así."Estoy indignada y sigo asustada. Y sepan que estoy tranquila, no digo todo lo que siento pero no descarto decirlo", manifestó.

Rocío Marengo cerró su descargo tras el dramático episodio que vivió en la ruta: “Seguir viviendo de pedo”

Horas después, luego de recibir numerosos mensajes de sus seguidores, Rocío decidió compartir una nueva historia de Instagram que funcionó como cierre de su descargo. “Gracias por todos los mensajes!”, comenzó escribiendo.

En ese mismo mensaje, dejó una frase contundente sobre la experiencia que acababa de atravesar: “Me queda claro que viajar por nuestro país y llegar a destino es seguir viviendo de pedo!”.

Por último, amplió su reclamo y pidió que quienes tienen responsabilidades de gestión tomen medidas, más allá de quiénes hayan estado o estén al frente del Gobierno. “Piensen en los Argentinos!”, escribió, antes de cerrar con un llamado a actuar por el país y por las próximas generaciones.