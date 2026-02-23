Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio otra oportunidad"

A pesar lo shockeante de su diagnóstico, Daniela Ballester se mostró optimista: "Estoy feliz de estar bien, podría haber sido más grave".

"Voy al gimnasio, tengo un trabajo que amo y amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida", fue el mensaje de la periodista en referencia a su estado actual y al estilo de vida que lleva.

"Estoy sana y feliz, con ganas de volver a trabajar", concluyó.

Por de pronto el público de C5N no se reencontrará con Ballester este lunes dado que la conductora está de licencia médica hasta nuevo aviso.

Un ACV hemorrágico ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, lo que provoca un sangrado que aumenta la presión craneal y daña el tejido.

Es una emergencia médica grave con alta mortalidad, a menudo causada por hipertensión arterial no controlada, aneurismas o el uso de anticoagulantes.

Los principales síntomas de un ACV hemorrágico: