Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio otra oportunidad"
La periodista, conductora de C5N, confirmó que está bien y "con ganas de volver a trabajar". El jueves pasado fue a la guardia por un dolor de cabeza intenso.
La periodista Daniela Ballester confirmó este lunes que la semana pasada sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. En pleno proceso de recuperación, la conductora de C5N expresó que "gracias a Dios" no le quedaron secuelas.
La secuencia comenzó el jueves pasado, cuando Ballester acudió a la guardia del Sanatorio Los Arcos porque sentía un intenso dolor de cabeza, además de molestias en la zona cervical del cuello. Esos dos síntomas prendieron las alarmas del equipo médico y se le hicieron algunos estudios.
Así salió a la luz que la conductora de "El diario de 17 a 19" había sufrido un ACV hemorrágico, que "por suerte" no le dejó secuelas, informó C5N.
"Tuve un ACV hemorrágico pero gracias a Dios estoy genial", confirmó vía Whatsapp la periodista de 48 años, que sigue internada en observación en el Sanatorio Los Arcos con la indicación médica del reposo absoluto.
"Estoy igual que el día previo al ACV", aseguró Ballester, que también remarcó: "Queda monitorearme y descansar. La vida me dio una nueva oportunidad".
A pesar lo shockeante de su diagnóstico, Daniela Ballester se mostró optimista: "Estoy feliz de estar bien, podría haber sido más grave".
"Voy al gimnasio, tengo un trabajo que amo y amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida", fue el mensaje de la periodista en referencia a su estado actual y al estilo de vida que lleva.
"Estoy sana y feliz, con ganas de volver a trabajar", concluyó.
Por de pronto el público de C5N no se reencontrará con Ballester este lunes dado que la conductora está de licencia médica hasta nuevo aviso.
Un ACV hemorrágico ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, lo que provoca un sangrado que aumenta la presión craneal y daña el tejido.
Es una emergencia médica grave con alta mortalidad, a menudo causada por hipertensión arterial no controlada, aneurismas o el uso de anticoagulantes.
Los principales síntomas de un ACV hemorrágico:
- Dolor de cabeza severo y súbito ("el peor de la vida").
- Debilidad o entumecimiento, frecuentemente en un solo lado del cuerpo.
- Dificultad para hablar o entender.
- Pérdida de equilibrio, mareos o problemas visuales.
- Vómitos, náuseas o pérdida de conciencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario