El Indio Solari se mostró en su estudio tras realizarse chequeos médicos: cómo está "El Mister"
El músico tranquilizó a sus seguidores con una postal en su estudio de grabación.
Tras los rumores de un supuesto ACV, el Indio Solari reapareció este viernes en redes sociales. La familia había aclarado que, en realidad, el jueves había ido a una clínica para hacerse estudios de rutina por el parkinson que sufre.
Fiel a su estilo, el artista no dio declaraciones públicas: eligió una imagen en su estudio de grabación, Luzbola, guitarra en mano, para dejar en claro que se encuentra bien.
La preocupación comenzó cuando trascendió la información de una supuesta internación por un accidente cerebrovascular. Incluso Ángel de Brito afirmó que se trataba de un ACV, aunque horas más tarde se disculpó por haber difundido datos incorrectos.
El jueves, a través de sus redes sociales el entorno de Carlos "Indio" Solari desmintió los rumores de que el músico hubiese padecido un ACV, aunque sí confirmaron que se encuentra internado.
"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", indicaron desde la cuenta oficial del Indio.
La postal compartida en Instagram, tomada en el estudio ubicado en Ituzaingó, no solo calmó la angustia de sus fanáticos, sino que también despertó ilusión. Muchos interpretaron la imagen como una señal de que podría estar trabajando en nueva música.
Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse en los comentarios. “Qué hermoso verte bien”, “El más grande de mi país”, “Vivito y coleando. Buen viernes, mister”, y “Si supieras lo mal que la pasamos ayer”, fueron algunas de las expresiones que reflejaron el alivio tras el susto.
El Indio Solari y un posible ACV: la noticia que preocupó a todos
A través de sus redes sociales el periodista Ángel de Brito anunció la noticia de que el querido músico había sufrido un ACV y se encontraba internado en un sanatorio porteño. Rápidamente la noticia fue replicada en otros medios hasta que Virginia, la esposa del Indio, se encargó de aclarar la situación.
En dialogo con el periodista Ariel Lijalad, la esposa del Indio reveló que el músico se encuentra internado realizándose un chequeo a raíz de los problemas de salud que atraviesa desde hace varios años. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, condición que comunicó públicamente en 2016 y que lo llevó a retirarse de los escenarios tras su último show en 2017.
