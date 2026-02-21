El Indio Solari se mostró en su estudio tras realizarse chequeos médicos: cómo está "El Mister"

indio solari estudio2

La postal compartida en Instagram, tomada en el estudio ubicado en Ituzaingó, no solo calmó la angustia de sus fanáticos, sino que también despertó ilusión. Muchos interpretaron la imagen como una señal de que podría estar trabajando en nueva música.

Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse en los comentarios. “Qué hermoso verte bien”, “El más grande de mi país”, “Vivito y coleando. Buen viernes, mister”, y “Si supieras lo mal que la pasamos ayer”, fueron algunas de las expresiones que reflejaron el alivio tras el susto.

El Indio Solari y un posible ACV: la noticia que preocupó a todos

A través de sus redes sociales el periodista Ángel de Brito anunció la noticia de que el querido músico había sufrido un ACV y se encontraba internado en un sanatorio porteño. Rápidamente la noticia fue replicada en otros medios hasta que Virginia, la esposa del Indio, se encargó de aclarar la situación.

En dialogo con el periodista Ariel Lijalad, la esposa del Indio reveló que el músico se encuentra internado realizándose un chequeo a raíz de los problemas de salud que atraviesa desde hace varios años. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, condición que comunicó públicamente en 2016 y que lo llevó a retirarse de los escenarios tras su último show en 2017.