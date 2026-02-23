Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por TV e internet
El programa conducido por Santiago del Moro tiene este lunes su gala de presentación, que se podrá seguir a través de diferentes medios.
Telefe vuelve a apostar por su mayor éxito con el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, que abre sus puertas este lunes 23 de febrero a las 22:15 en una gala que se presenta como espectacular y que podrá verse en un formato multiplataforma.
Bajo la conducción de Santiago del Moro, el reality regresa en un formato multiplataforma que permite seguir la convivencia a través de la pantalla tradicional y diversos canales de streaming. Esta edición busca consolidar el fenómeno de audiencia con una propuesta renovada que combina caras nuevas y un despliegue de producción sin precedentes.
La infraestructura de la casa fue completamente rediseñada para esta temporada, incorporando elementos que prometen agitar la convivencia, como una "puerta misteriosa" y un sistema de piletas doble (climatizada y estilo playa).
Asimismo, el estudio de televisión se ha modernizado con más de 500 m² de pantallas LED de última generación y una tribuna ampliada, preparándose para recibir a cientos de fanáticos en cada gala de este febrero de 2026.
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV).
Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario