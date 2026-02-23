Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por TV e internet

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV).

Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.

La grilla de los streams de Telefe

La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.

El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado. Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.

Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir. La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.

Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte. Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.