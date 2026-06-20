Daniela Celis anunció su separación de Nick Sicaro con un contundente mensaje

A través de una historia de Instagram, la mediática compartió un breve pero firme mensaje dirigido a sus seguidores, quienes habían acompañado el vínculo desde que la pareja decidió hacerlo público. "Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos".