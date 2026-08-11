Foo Fighters en River Plate: precios, ubicaciones y dónde comprar entradas

Platea Sívori Alta: $115.000

Platea Sívori Media Sin Numerar: $125.000

Platea Belgrano Alta: $170.000

Platea San Martín Alta: $170.000

Campo General + Sívori Baja: $175.000

Campo Delantero: $345.000

Platea Belgrano (Inferior, Baja y Media): $365.000

Platea San Martín (Inferior, Baja y Media): $365.000

El formato del tour mundial y la presentación del nuevo material de estudio

La gira "Take Cover Tour" inició su recorrido el 10 de enero de 2026 en la ciudad de León, México, con un itinerario programado hasta 2027 que contempla pasos por Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica. Las presentaciones combinan un segmento eléctrico con una sección acústica, incluyendo en el repertorio reversiones de otros artistas y canciones de su discografía que no interpretaban en directo desde hace más de una década.