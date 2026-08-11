Foo Fighters en River Plate: precios, ubicaciones y dónde comprar entradas
Por quinta vez la banda dirigida por Dave Grohl llega a Argentina para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles. Los detalles.
A pocos meses de haber presentado su duodécimo trabajo discográfico, la agrupación estadounidense Foo Fighters confirmó su retorno a suelo argentino en el marco de la gira internacional "Take Cover Tour". El conjunto liderado por Dave Grohl brindará un concierto el 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate, bajo la producción de la empresa DF Entertainment. La jornada contará además con la apertura de los proyectos locales "Usted Señalemelo" y "Pacifica" como artistas invitados.
El recital significará el quinto paso de la banda por el país, tras su debut en el marco del festival "Quilmes Rock" en 2012, su presentación en el Estadio Único de La Plata en 2015, el show brindado en el Estadio Vélez en 2018 y su participación en el cierre del festival "Lollapalooza Argentina" en 2022.
Fechas, modalidades de compra y escala de precios para las entradas
La venta de localidades se gestionará de manera exclusiva mediante la plataforma "All Access". El proceso comercial comenzó este martes 11 de agosto a las 10:00 horas con una preventa especial, la cual otorga opciones de financiación para clientes de Macro Visa. La comercialización general habilitada para la totalidad de los medios de pago quedará abierta a partir del miércoles 12 de agosto a las 10:00 horas.
El valor de los tickets para las distintas ubicaciones en el recinto de Núñez se estructuró con el siguiente esquema de importes (al que debe adicionarse el costo de servicio):
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Platea Sívori Alta: $115.000
Platea Sívori Media Sin Numerar: $125.000
Platea Belgrano Alta: $170.000
Platea San Martín Alta: $170.000
Campo General + Sívori Baja: $175.000
Campo Delantero: $345.000
Platea Belgrano (Inferior, Baja y Media): $365.000
Platea San Martín (Inferior, Baja y Media): $365.000
El formato del tour mundial y la presentación del nuevo material de estudio
La gira "Take Cover Tour" inició su recorrido el 10 de enero de 2026 en la ciudad de León, México, con un itinerario programado hasta 2027 que contempla pasos por Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica. Las presentaciones combinan un segmento eléctrico con una sección acústica, incluyendo en el repertorio reversiones de otros artistas y canciones de su discografía que no interpretaban en directo desde hace más de una década.
En el transcurso del recorrido global, el grupo editó en abril de 2026 el álbum "Your Favorite Toy", grabado entre los años 2024 y 2025. Esta obra marca el primer registro de estudio con Ilan Rubin a cargo de la batería, sucediendo al disco "But Here We Are" lanzado en 2023. La placa estuvo precedida por los sencillos "Asking for a Friend", "Your Favorite Toy", "Caught in the Echo" y "Of All People", configurando una propuesta sonora de perfil directo y garage rock.
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