Famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia con una iniciativa solidaria
Figuras como Tini Stoessel, Fito Páez, Griselda Siciliani y más utilizaron sus cuentas de redes sociales para difundir campañas de apoyo a Colombia.
Durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, la región occidental de Colombia sufrió un movimiento telúrico de magnitud 7,4. El fenómeno se detectó a las 7:34 horas con epicentro en la zona de San José del Palmar, Chocó, alcanzando una profundidad de 96 kilómetros y provocando importantes destrozos edilicios junto con familias afectadas.
Ante la emergencia, diversas personalidades del ámbito del espectáculo en Argentina y Colombia utilizaron sus redes sociales para difundir campañas de asistencia e información prioritaria.
Dentro del ámbito musical argentino, Fito Páez figuró entre los primeros en impulsar el proyecto colectivo denominado "Colombia se levanta". El músico promovió la iniciativa solidaria en sus plataformas compartiendo un enlace de acceso directo y un código QR para efectuar donaciones, acompañando la publicación con la siguiente declaración: “Presentes con las familias afectadas por el sismo”.
En simultáneo, actrices y referentes de la música local se sumaron a la difusión de datos de ayuda y contención. Griselda Siciliani y La Joaqui replicaron los accesos a la campaña de donación, mientras que Tini Stoessel compartió los canales de asistencia junto a una frase de acompañamiento para la población: “Colombia mi corazón está con ustedes”.
Por su parte, Dalma Maradona expresó sus palabras de respaldo escribiendo: “Mucha fuerza para toda la gente de Colombia”. En tanto, María Becerra difundió un esquema con las líneas telefónicas directas de bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, añadiendo el siguiente mensaje: “Todo mi amor y mi fuerza para Colombia en este momento tan difícil”.
La reacción de los músicos colombianos y las iniciativas de asistencia
Las figuras internacionales oriundas del país sudamericano también manifestaron su apoyo inmediato mediante mensajes de solidaridad y acciones de socorro. Shakira difundió datos de entidades humanitarias que operan en la zona del desastre, dedicando unas palabras hacia sus compatriotas: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”
Asimismo, J Balvin impulsó el compromiso de la ciudadanía para colaborar con los damnificados manifestando: “Mucha fuerza con esta situación en Colombia, fuerza para su gente y para las familias que están afectadas. Vamos a movernos para ayudar esta situación”. A estas muestras de apoyo se sumaron Sebastián Yatra y Maluma, este último expresando la predisposición para sumarse a las labores de ayuda: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.
La nómina de músicos que hicieron llamados a la solidaridad incluyó a Camilo, Ryan Castro, Karol G —quien confirmó el despliegue de su fundación en el área afectada— y Juanes, quien instó a la colaboración general sosteniendo que: “ante el dolor todos tenemos la misma cara”, transformando las plataformas digitales en vías de canalización de recursos y contención para las familias damnificadas.
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