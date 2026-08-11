Famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia con una iniciativa solidaria

La reacción de los músicos colombianos y las iniciativas de asistencia

Las figuras internacionales oriundas del país sudamericano también manifestaron su apoyo inmediato mediante mensajes de solidaridad y acciones de socorro. Shakira difundió datos de entidades humanitarias que operan en la zona del desastre, dedicando unas palabras hacia sus compatriotas: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”

Asimismo, J Balvin impulsó el compromiso de la ciudadanía para colaborar con los damnificados manifestando: “Mucha fuerza con esta situación en Colombia, fuerza para su gente y para las familias que están afectadas. Vamos a movernos para ayudar esta situación”. A estas muestras de apoyo se sumaron Sebastián Yatra y Maluma, este último expresando la predisposición para sumarse a las labores de ayuda: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.

La nómina de músicos que hicieron llamados a la solidaridad incluyó a Camilo, Ryan Castro, Karol G —quien confirmó el despliegue de su fundación en el área afectada— y Juanes, quien instó a la colaboración general sosteniendo que: “ante el dolor todos tenemos la misma cara”, transformando las plataformas digitales en vías de canalización de recursos y contención para las familias damnificadas.