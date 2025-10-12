Daniela Celis le dedicó un tierno vídeo a Thiago Medina en medio de su recuperación

Celis acompañó el montaje fotográfico con un mensaje de agradecimiento que refleja su emoción a flor de piel. Para musicalizar el reel, eligió la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel dedicó a su padre, Alejandro, en un momento de salud delicado.

El mensaje de Daniela, cargado de profundo sentimiento, dice: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”. Este texto resume la gratitud hacia la fe, el equipo médico, los seguidores y, fundamentalmente, hacia la voluntad de Thiago de sobrevivir.