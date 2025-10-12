Daniela Celis le dedicó un tierno vídeo a Thiago Medina en medio de su recuperación
La influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse al regreso del ex GH a su casa tras su trágico accidente y emocionó a todos sus seguidores.
La recuperación de Thiago Medina ha sido calificada como un verdadero milagro. El ex participante de Gran Hermano 2022 logró salir adelante después del terrible accidente que lo dejó al borde de la muerte y lo mantuvo luchando por su vida durante 28 días. El joven, cuya historia personal ya estaba marcada por la superación, protagonizó un capítulo conmovedor al ser internado en estado crítico tras el brutal siniestro vial ocurrido en Moreno.
Durante semanas, el entorno de Thiago temió lo peor. No obstante, contra todos los pronósticos médicos, el joven demostró una impresionante fuerza de voluntad, aferrándose a la vida y respondiendo positivamente a los tratamientos. Su evolución fue lenta pero constante, culminando con el esperado alta médica.
Daniela Celis le dedicó un tierno mensaje al padre de sus hijas
La culminación de este proceso generó una ola de emoción, especialmente en Daniela Celis, quien acompañó incondicionalmente al padre de Laia y Aimé durante toda la internación.
La influencer decidió compartir un emotivo posteo en sus redes sociales para celebrar la vuelta a casa de Thiago. Las imágenes publicadas son inéditas y muestran al joven junto a sus hijas, abarcando desde el momento en que las gemelas nacieron hasta el tan ansiado reencuentro después de casi un mes de separación.
Celis acompañó el montaje fotográfico con un mensaje de agradecimiento que refleja su emoción a flor de piel. Para musicalizar el reel, eligió la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel dedicó a su padre, Alejandro, en un momento de salud delicado.
El mensaje de Daniela, cargado de profundo sentimiento, dice: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”. Este texto resume la gratitud hacia la fe, el equipo médico, los seguidores y, fundamentalmente, hacia la voluntad de Thiago de sobrevivir.
