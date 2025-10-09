Daniela Celis rompió el silencio tras los rumores de casamiento con Thiago Medina: "Vamos a ver si..."
Durante los 28 días que Thiago estuvo en el hospital, la ex Gran Hermano permaneció a su lado y, al parecer, renació el amor. Los detalles.
Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano, recibió el alta médica hoy al mediodía tras permanecer 28 días internado a causa del grave accidente de moto que sufrió. El joven salió del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno acompañado por su familia y por Daniela Celis, madre de sus hijas.
Durante la salida, Celis fue abordada por la prensa de América, donde se refirió tanto a la felicidad por la recuperación de Thiago como a los rumores que circularon sobre una supuesta propuesta de casamiento.
Consultada específicamente sobre las versiones que indicaban que Medina le habría propuesto matrimonio mientras estaba internado, Daniela Celis optó por la intriga y el humor. “No lo sé”, respondió entre risas, mientras desde el estudio se insistía en la versión de la propuesta en la clínica. La exparticipante de Gran Hermano no cerró la puerta a una futura reconciliación, agregando: “Vamos a ver chicos, vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.
Respecto al largo período de internación que atravesó el padre de sus hijas y la nueva etapa de convivencia que inician, Daniela se mostró visiblemente emocionada y feliz. “Estoy muy contenta, estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo, pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Tengo mucha emoción y estoy esperando el reencuentro con sus hijas”, comentó.
Daniela Celis confirmó que, tras el alta, Thiago Medina volverá a convivir con ella, al menos para iniciar su rehabilitación y recuperación. “Lo vamos a cuidar con las nenas, así que muy ansiosa para que se vean los tres juntos”, aseguró, detallando que su hogar será el lugar donde Thiago continuará su proceso.
Antes de retirarse, la ex Gran Hermano expresó su profundo agradecimiento a todos los que intervinieron en el complejo proceso de recuperación de Thiago.
“Agradecida con el alma, porque esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto y por el respeto que le dieron. Estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”, concluyó emocionada, destacando el rol del personal de salud, los seguidores y los medios de comunicación en este difícil momento.
