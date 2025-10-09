Daniela Celis rompió el silencio tras los rumores de casamiento con Thiago Medina: "Vamos a ver si..."

Daniela Celis confirmó que, tras el alta, Thiago Medina volverá a convivir con ella, al menos para iniciar su rehabilitación y recuperación. “Lo vamos a cuidar con las nenas, así que muy ansiosa para que se vean los tres juntos”, aseguró, detallando que su hogar será el lugar donde Thiago continuará su proceso.

Antes de retirarse, la ex Gran Hermano expresó su profundo agradecimiento a todos los que intervinieron en el complejo proceso de recuperación de Thiago.

“Agradecida con el alma, porque esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto y por el respeto que le dieron. Estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”, concluyó emocionada, destacando el rol del personal de salud, los seguidores y los medios de comunicación en este difícil momento.