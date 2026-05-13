Daniela Celis reveló por qué se hizo una "limpieza de útero": "Sentía asco en el cuerpo"

La llamada “limpieza” o “sanación de útero” suele estar asociada a rituales energéticos que incluyen meditación, respiración guiada, ejercicios de introspección y distintos elementos simbólicos utilizados para liberar tensiones emocionales. Muchas veces se realizan en entornos relajados, acompañados por música suave, velas o dinámicas grupales.

En medio de separaciones, exposición constante y la intensidad que implica maternar bajo la mirada pública, el relato de Daniela también pareció conectar con algo más profundo: el desgaste emocional silencioso que muchas veces queda oculto detrás de la lógica del entretenimiento y las redes sociales.

Celis aseguró que, tras comenzar el proceso, experimentó un cambio inmediato en su estado anímico. “Desde que hice eso me siento otra”, afirmó, convencida de que el ritual le permitió recuperar energía y estabilidad emocional.