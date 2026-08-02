Evelyn Botto habló de Fede Bal y recibió una dura advertencia de Mirtha Legrand
La artista visitó la mesa de Mirtha Legrand donde no solo habló de su pareja, sino también de su suegra, Carmen Barbieri. Los detalles.
Durante su visita al programa "La noche de Mirtha", la locutora y actriz Evelyn Botto vivió un particular momento al hablar de su presente sentimental junto a Fede Bal. De hecho, no solo con sus confesiones, sino con la intervención de Mirtha, todos quedaron sorprendidos.
Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la diva de la televisión le lanzó un aviso sobre el historial amoroso de su pareja: “Ojo que tuvo muchas novias”, le advirtió la icónica conductora en plena mesa.
Lejos de esquivar la recomendación o mostrar incomodidad, la invitada recogió el guante y contestó con seguridad: “En todo caso, yo no puedo hacer nada al respecto” .
Al ser indagada sobre si existe la posibilidad de sellar la relación mediante el matrimonio en el corto plazo, la comunicadora prefirió ser cauta. La locutora dejó en claro que disfrutan del presente compartido sin apresurarse a dar pasos formales: “Quizá en algún momento de mi vida, no es algo que esté planeado. Ahora coincidimos en un momento de los dos, la pasamos bien y vamos mucho al teatro”, explicó Botto para describir el buen momento que atraviesan como pareja y las salidas cotidianas que comparten.
El vínculo con Carmen Barbieri y la calidez familiar
A lo largo de la cena en el programa, la conductora también quiso saber cómo es el trato con la madre del actor. Frente a la consulta sobre Carmen Barbieri, Evelyn no ahorró elogios para describir la excelente relación que mantienen dentro de la familia:
“Soy la nuera de Carmen Barbieri, estoy muy orgullosa de ese título. Cocina brutal, muy rico, y es una persona muy atenta, es muy amorosa y madre”, manifestó la invitada con entusiasmo. De esta manera, Botto dejó en claro que el vínculo con la capocómica es inmejorable, destacando tanto sus cualidades culinarias como el afecto y la atención diaria que recibe de su parte.
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