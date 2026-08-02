Evelyn Botto habló de Fede Bal y recibió una dura advertencia de Mirtha Legrand

Al ser indagada sobre si existe la posibilidad de sellar la relación mediante el matrimonio en el corto plazo, la comunicadora prefirió ser cauta. La locutora dejó en claro que disfrutan del presente compartido sin apresurarse a dar pasos formales: “Quizá en algún momento de mi vida, no es algo que esté planeado. Ahora coincidimos en un momento de los dos, la pasamos bien y vamos mucho al teatro”, explicó Botto para describir el buen momento que atraviesan como pareja y las salidas cotidianas que comparten.