Daniela Celis rompió el silencio con un duro descargo tras ser imputada en una causa por apuestas ilegales
Una exintegrante de “Gran Hermano” explicó el paso legal que la obliga a pagar para probar que no es culpable.
La influencer y ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, reveló este martes que enfrenta una situación judicial inesperada. A través de sus redes sociales, contó que fue imputada en una causa vinculada a apuestas ilegales y manifestó su angustia por lo ocurrido.
Según explicó en sus historias de Instagram, la imputación estaría asociada a una cuenta falsa que, de acuerdo a su versión, utiliza sus datos e imagen sin autorización. Celis sostuvo que esa cuenta estaría generando ganancias económicas mientras ella debe afrontar gastos para probar su inocencia.
“¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente, en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no son míos”, comenzó la ex participante de Gran Hermano en su cuenta oficial de Instagram.
“No soy yo. Es una cuenta fandom con más de 400 mil seguidores. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente”, continuó Daniela Celis en su descargo y cerró angustiada: “Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026″.
Daniela Celis se sinceró sobre el proceso personal que atraviesa tras la maternidad
Durante una emisión de Patria y Familia (Luzu), Daniela Celis abrió su corazón y habló del momento íntimo que vive a partir de los cambios físicos que experimentó luego de convertirse en mamá. En ese contexto, explicó por qué su estadía en Pinamar le resultó especialmente difícil y confesó que "mi cuerpo cambió mucho desde que fui mamá y no me siento cómoda con mi cuerpo”.
Visiblemente movilizada, la exparticipante de Gran Hermano detalló cómo esa incomodidad impactó en su día a día y reveló: “Desde que llegué no me metí nunca al mar, ¿me entendés?”. A partir de allí, con lágrimas en los ojos, reflexionó sobre el proceso de aceptación que implica la maternidad: “Uno cuando es madre tiene que procesar que tu cuerpo cambió y va a cambiar para siempre. No vuelve a ser el de antes. Hay que amarlo, abrazarlo y adaptarse a ese nuevo cuerpo”.
En ese mismo relato, Celis compartió una situación reciente que dejó en evidencia lo difícil que le resulta exponerse: “Ayer fuimos con Mar a tomar sol y no pude. Mi hermana me decía ‘dale, te saco una foto’, y le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’. No me siento cómoda, no me gusta. La estoy pasando mal”. Finalmente, aseguró que está trabajando internamente para poder atravesar y sobrellevar este proceso.
