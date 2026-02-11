Daniela Celis rompió el silencio con un duro descargo tras ser imputada en una causa por apuestas ilegales

Visiblemente movilizada, la exparticipante de Gran Hermano detalló cómo esa incomodidad impactó en su día a día y reveló: “Desde que llegué no me metí nunca al mar, ¿me entendés?”. A partir de allí, con lágrimas en los ojos, reflexionó sobre el proceso de aceptación que implica la maternidad: “Uno cuando es madre tiene que procesar que tu cuerpo cambió y va a cambiar para siempre. No vuelve a ser el de antes. Hay que amarlo, abrazarlo y adaptarse a ese nuevo cuerpo”.

En ese mismo relato, Celis compartió una situación reciente que dejó en evidencia lo difícil que le resulta exponerse: “Ayer fuimos con Mar a tomar sol y no pude. Mi hermana me decía ‘dale, te saco una foto’, y le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’. No me siento cómoda, no me gusta. La estoy pasando mal”. Finalmente, aseguró que está trabajando internamente para poder atravesar y sobrellevar este proceso.