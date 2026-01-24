Daniela Celis rompió en llanto al hablar de la maternidad, la culpa y su cuerpo: "No me siento cómoda"

En esa línea, reconoció que la distancia también le genera angustia: “Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”. Y cerró con una reflexión sincera sobre sus propias exigencias: “Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para decirme a mí misma ‘estoy fuera de casa por trabajo’, y no me estoy permitiendo ni un día de descanso. Pero son mis fantasmas”.

Embed