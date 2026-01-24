Sorpresa absoluta: Facundo Arana y María Susini volvieron a mostrarse juntos tras la supuesta ruptura

Facundo Arana y Maria Susini 2

A partir de esa aparición conjunta, comenzaron a conocerse más precisiones sobre el momento que atraviesan. En el programa SQP, la periodista Majo Martino reveló detalles de una conversación que mantuvo con el actor y aportó claridad sobre la situación actual de la expareja. “Hablé con Facundo Arana. Están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Es una separación, pero no definitiva. No es que no se pueden ver… pueden convivir, comparten con los hijos, están juntos en Mar del Plata”, contó al aire.