Sorpresa absoluta: Facundo Arana y María Susini volvieron a mostrarse juntos tras la supuesta ruptura
Luego de diversos medios confirmaran el fin de su relación tras casi veinte años juntos, el actor y la modelo se dejaron ver unidos. Mirá.
La ruptura entre Facundo Arana y María Susini marcó un punto de inflexión inesperado en una de las parejas más reservadas del ambiente artístico. Tras casi dos décadas juntos y una vida familiar construida lejos de los flashes, la noticia generó sorpresa no solo por el final del vínculo, sino también por la forma en que comenzó a trascender públicamente.
Desde que se conoció la separación, fue el actor quien decidió hablar en diferentes espacios, mientras que Susini eligió mantenerse al margen de las declaraciones. Ese silencio prolongado dio lugar a múltiples interpretaciones y análisis mediáticos en torno a una relación de 19 años, con tres hijos en común, que siempre se había mostrado estable y alejada de los conflictos públicos.
En las últimas horas, sin embargo, un gesto cambió el escenario. María Susini compartió una imagen junto a Arana durante una estadía en Mar del Plata, una publicación que llamó la atención y fue interpretada como una señal de armonía y buen vínculo entre ambos, más allá de la separación. Sin acompañar la foto con palabras, el mensaje fue leído como una muestra de respeto mutuo y de una dinámica familiar que continúa vigente.
A partir de esa aparición conjunta, comenzaron a conocerse más precisiones sobre el momento que atraviesan. En el programa SQP, la periodista Majo Martino reveló detalles de una conversación que mantuvo con el actor y aportó claridad sobre la situación actual de la expareja. “Hablé con Facundo Arana. Están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Es una separación, pero no definitiva. No es que no se pueden ver… pueden convivir, comparten con los hijos, están juntos en Mar del Plata”, contó al aire.
Martino también hizo referencia al plano emocional del actor y al proceso personal que atraviesa en medio de la crisis. “Él está triste por la situación, porque es una crisis… la crisis de los 50… y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine”, sumó la panelista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario