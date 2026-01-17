Daniela Celis y una dura realidad con sus hijas Aimé y Laia: "Mochilita de culpa"

dani celis sin sus hijas

Aunque prefirió no dar precisiones sobre el destino ni el proyecto que la llevará a viajar, Celis explicó que intenta organizarse al máximo para cumplir con todas sus responsabilidades profesionales y así justificar internamente la distancia. "Entiendo que voy a trabajar, entiendo que voy a hacer mil cosas más que el programa, me programé para hacer las cosas pactadas con la marca. Aprovecho y me despliego al cien esos cinco días para quedarme tranquila que estoy trabajando", señaló.