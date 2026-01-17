Daniela Celis y una dura realidad con sus hijas Aimé y Laia: "Mochilita de culpa"
La ex Gran Hermano habló de cómo atraviesa la distancia de sus hijas cuando debe ausentarse de su casa por trabajo.
La vida profesional de Daniela Celis atraviesa un momento de movimiento y decisiones importantes. En medio de nuevos compromisos laborales, la ex participante de Gran Hermano deberá ausentarse varios días de su hogar, motivo por el cual junto a Thiago Medina iniciaron la búsqueda de una niñera para el cuidado de sus hijas gemelas, Aimé y Laia. La situación, lejos de ser sencilla, la encontró atravesada por una fuerte carga emocional.
A través de sus redes sociales, la actual panelista de “Patria y Familia” compartió cómo vive este proceso personal mientras se prepara para una oportunidad de trabajo que definió como única. En una serie de historias de Instagram, se dirigió especialmente a otras madres para expresar lo que siente ante la idea de separarse de sus hijas por primera vez durante varios días.
"Les pregunto a las mamis que tienen propuestas laborables copadas. Esto de irse cinco días. Llevo mi mochilita de culpa, de carga y me cuesta porque nunca estuve lejos de ellas ni ellas de mí", relató con sinceridad.
Aunque prefirió no dar precisiones sobre el destino ni el proyecto que la llevará a viajar, Celis explicó que intenta organizarse al máximo para cumplir con todas sus responsabilidades profesionales y así justificar internamente la distancia. "Entiendo que voy a trabajar, entiendo que voy a hacer mil cosas más que el programa, me programé para hacer las cosas pactadas con la marca. Aprovecho y me despliego al cien esos cinco días para quedarme tranquila que estoy trabajando", señaló.
El mayor desafío, según dejó en claro, tiene que ver con el aspecto emocional: será la primera vez que Aimé y Laia pasen tantos días sin ella. Frente a ese escenario, Daniela abrió el debate con sus seguidores y expuso sus miedos e inseguridades. "No me permito un día de descanso. ¿Son mis fantasmas o a ustedes también les pasa?¿Cómo manejan eso? ¿Es normal?", preguntó, buscando apoyo y experiencias similares.
Este mismo sábado, minutos después de las 21 horas, la influencer compartió un momento íntimo desde su habitación, acompañada por sus hijas, y expresó el sentimiento que la atraviesa ante la próxima separación: " Lo que voy a extrañar a mis bebes", escribió junto a un emoji de corazón con curita.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario