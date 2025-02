Daniela Celis y Thiago Medina mezclaron a sus gemelas y no saben cuál es cuál

“Yo estaba toda ilusionada que iba a tener gemelas, entonces, ¿qué hago? Todo igual”, comenzó contando Daniela. Pero, luego de esto, explicó cómo se organizó desde el primer día para vestirlas en la misma gama de colores, aunque tomando sus recaudos para no confundirlas. “Me habían dicho que tenga cuidado, entonces, llevo dos aritos distintos, así me voy con los aritos de cada una puesto y fin del problema, nunca se me van a intercambiar”, continúa la ex GH.

De todas maneras, más allá de su intención, las pequeñas no se la hicieron fácil: nacieron con bajo peso y no se les pudo perforar las orejas. Por eso Pestañela no tuvo más opción que llegar a un acuerdo con Thiago. "Le digo: ‘Acordate que vos tenés a Laia y yo tengo a Aimé’. Vamos al coche y digo ‘A Laia la ponemos a la izquierda y a Aimé en la derecha, recordalo, Thiago’”, relató Daniela sobre el día en el que le dieron el alta de la clínica. Pero las cosas se complicaron al llegar a su casa donde les habían organizado una fiesta sorpresa.

Así lo recuerda Celis: “Le digo a Thiago: ‘Quedate cerca de Laia y yo siempre cerca de Aimé y después resolvemos el tema de cuál es cuál’”. No obstante, con tantos invitados, las niñas se mezclaron porque fueron terminando de brazo en brazo. “De repente, no sé qué hice y cuando me di cuenta, estaban distribuidas por todos lados. Le digo a Thiago: ‘¿Te das cuenta cuál es cuál?’. Y me dice: ‘No sé, se me intercambiaron’”, explicó la madre de las niñas.

Al verlas juntas en la cuna, Celis llamó a su mamá y le explicó que no sabía quién era Laia y quién Aimé. Aunque tenía una pista: “Sabía que una se agarraba mejor el pecho que la otra. Recordaba que Laia agarraba mejor que Aimé”. Al probar, las dos la agarraron de inmediato. Y con una segunda prueba, una tardó más. “Por eso creemos que sabemos quién es quién… pero no lo sabemos con certeza”, cerró Dani, divertida.