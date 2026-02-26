Daniela De Lucía reapareció tras su salida de Gran Hermano: qué dijo en su posteo en redes
En las últimas horas la jugadora dejó la edición Dorada de GH al enterarse que había fallecido su papá y ya volvió a las redes sociales.
La salida de Daniela De Lucía de la actual edición de Gran Hermano ha sido uno de los momentos más conmovedores y abruptos de la temporada. Tras abandonar la competencia de forma imprevista para enfrentar el duelo familiar, la escritora y coach ontológica decidió utilizar sus plataformas digitales para conectar con sus seguidores y detallar el complejo proceso emocional que atraviesa tras el fallecimiento de su progenitor.
En un descargo cargado de sensibilidad, Daniela describió la enorme contradicción de sentimientos que experimentó en cuestión de horas. Mientras disfrutaba del cumplimiento de un sueño profesional y personal dentro del reality, la realidad le impuso un golpe devastador.
"Hola, vengo acá a saludar y agradecer. Ayer, mientras estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida, estar en la casa más famosa del mundo, recibí una de las peores noticias, que es el fallecimiento de un padre", expresó la exconcursante.
Un viaje a las raíces y el legado familiar
Con el objetivo de brindar el último adiós, De Lucía se trasladó hacia la ciudad de Tandil. Allí, además de despedir a quien ella define como "el mejor padre del mundo", se enfocó en sostener a su madre, quien compartía una vida entera junto al hombre fallecido. La escritora resaltó la profundidad del vínculo de sus progenitores, señalando que "fueron novios desde los 14 años, toda una historia juntos", una relación que se extendió por más de 57 años de matrimonio.
A pesar del impacto que significó la noticia, Daniela manifestó una mirada resiliente y de aceptación sobre el destino de su padre. Aseguró sentirse en paz al considerar que él pudo disfrutar de la vida bajo sus propios términos y que actualmente se encuentra en un lugar de mayor descanso.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la audiencia fue la entereza con la que Daniela comunicó su partida a los demás participantes. La coach explicó que su decisión de no desmoronarse frente a las cámaras respondió a una voluntad de proteger el clima interno del juego. Según su visión, la intensidad con la que se perciben las emociones en el encierro es tan alta que no deseaba contagiar angustia o malestar extremo a sus compañeros en sus últimos minutos de convivencia.
De esta manera, Daniela De Lucía cierra un capítulo breve pero intenso en la televisión, priorizando los afectos reales y el acompañamiento familiar por sobre el "mundo surrealista" del programa más visto del país.
