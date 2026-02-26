Daniela De Lucía reapareció tras su salida de Gran Hermano: qué dijo en su posteo en redes

Uno de los puntos que más llamó la atención de la audiencia fue la entereza con la que Daniela comunicó su partida a los demás participantes. La coach explicó que su decisión de no desmoronarse frente a las cámaras respondió a una voluntad de proteger el clima interno del juego. Según su visión, la intensidad con la que se perciben las emociones en el encierro es tan alta que no deseaba contagiar angustia o malestar extremo a sus compañeros en sus últimos minutos de convivencia.

De esta manera, Daniela De Lucía cierra un capítulo breve pero intenso en la televisión, priorizando los afectos reales y el acompañamiento familiar por sobre el "mundo surrealista" del programa más visto del país.