La angustia de Kennys Palacios en Gran Hermano Generación Dorada: se quebró y evalúa abandonar

Sin embargo, Kennys confesó la presión que siente por demostrar quién es realmente: "Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso". "Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, que conoce una sola parte o una sola campana", le respondió Andrea.

Pese a su angustia, también expresó su alivio por seguir en competencia: "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también".

Ante esa preocupación, la actriz le sugirió buscar apoyo profesional dentro del programa: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".