MinutoUno

La angustia de Kennys Palacios en Gran Hermano Generación Dorada: se quebró y evalúa abandonar

Espectáculos

El estilista se mostró vulnerable en el reality de Telefe, habló entre lágrimas y fue consolado por Andrea del Boca. Mirá el momento.

La angustia de Kennys Palacios en Gran Hermano Generación Dorada: se quebró y evalúa abandonar

A pocos días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada por Telefe, el encierro comenzó a impactar con fuerza en algunos participantes y dejó al descubierto el costado más sensible de la convivencia dentro de la casa. El periodista Guillermo Barrios difundió en X un video protagonizado por Kennys Palacios y lanzó una pregunta que resumió el clima del momento: "¿Para qué entraron entonces?".

Durante una charla en el patio, el estilista —conocido por su vínculo laboral con Wanda Nara— se mostró visiblemente afectado y no pudo evitar llorar. En ese instante, Andrea del Boca se acercó para contenerlo y le preguntó con preocupación: "¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?".

Entre lágrimas, Kennys admitió: "No lo sé. Me levanté como medio así para atrás". La actriz intentó entender el motivo y consultó: "¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?".

Conmovido, el participante profundizó en sus dudas: "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien". Andrea buscó tranquilizarlo y le respondió: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?".

kennys palacios llanto

En su intento por animarlo, la actriz remarcó las razones por las que decidió sumarse al reality: "Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés, que no necesitás ser ni el maquillador o el peinador de... Que sos un tipo talentoso, que tenés mucho humor".

Sin embargo, Kennys confesó la presión que siente por demostrar quién es realmente: "Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso". "Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, que conoce una sola parte o una sola campana", le respondió Andrea.

Pese a su angustia, también expresó su alivio por seguir en competencia: "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también".

Ante esa preocupación, la actriz le sugirió buscar apoyo profesional dentro del programa: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas