La angustia de Kennys Palacios en Gran Hermano Generación Dorada: se quebró y evalúa abandonar
El estilista se mostró vulnerable en el reality de Telefe, habló entre lágrimas y fue consolado por Andrea del Boca. Mirá el momento.
A pocos días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada por Telefe, el encierro comenzó a impactar con fuerza en algunos participantes y dejó al descubierto el costado más sensible de la convivencia dentro de la casa. El periodista Guillermo Barrios difundió en X un video protagonizado por Kennys Palacios y lanzó una pregunta que resumió el clima del momento: "¿Para qué entraron entonces?".
Durante una charla en el patio, el estilista —conocido por su vínculo laboral con Wanda Nara— se mostró visiblemente afectado y no pudo evitar llorar. En ese instante, Andrea del Boca se acercó para contenerlo y le preguntó con preocupación: "¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?".
Entre lágrimas, Kennys admitió: "No lo sé. Me levanté como medio así para atrás". La actriz intentó entender el motivo y consultó: "¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?".
Conmovido, el participante profundizó en sus dudas: "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien". Andrea buscó tranquilizarlo y le respondió: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?".
En su intento por animarlo, la actriz remarcó las razones por las que decidió sumarse al reality: "Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés, que no necesitás ser ni el maquillador o el peinador de... Que sos un tipo talentoso, que tenés mucho humor".
Sin embargo, Kennys confesó la presión que siente por demostrar quién es realmente: "Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso". "Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, que conoce una sola parte o una sola campana", le respondió Andrea.
Pese a su angustia, también expresó su alivio por seguir en competencia: "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también".
Ante esa preocupación, la actriz le sugirió buscar apoyo profesional dentro del programa: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".
