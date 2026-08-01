J Álvarez anunció su regreso a la Argentina con un show a puro reggaetón
El referente de la música urbana volverá a reencontrarse con el público local en octubre con un concierto que repasará los grandes éxitos de su carrera.
J Álvarez volverá a presentarse en la Argentina con una nueva fecha de su Luxury Tour, la gira con la que continúa recorriendo distintos escenarios internacionales. El artista puertorriqueño confirmó un concierto en Buenos Aires que marcará su esperado reencuentro con los fanáticos locales después de varios años.
La presentación tendrá lugar el 24 de octubre en el Microestadio Malvinas Argentinas, donde el cantante ofrecerá un espectáculo centrado en los temas más representativos de su trayectoria y en el repertorio que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.
Cuándo salen a la venta las entradas
La venta de tickets comenzará con una preventa exclusiva para usuarios de BeloApp, que estará disponible desde el 3 de agosto. Un día después, el 4 de agosto, se habilitará la venta general para todo el público.
Los valores de las entradas serán los siguientes:
- Campo VIP: $140.000 + cargo por servicio.
- Platea Central: $100.000 + cargo por servicio.
- Platea A: $90.000 + cargo por servicio.
- Platea B: $90.000 + cargo por servicio.
- Campo: $70.000 + cargo por servicio.
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Una noche con sus grandes éxitos
El concierto formará parte del recorrido internacional de Luxury Tour y promete reunir las canciones más populares del artista en un show pensado para celebrar su regreso a los escenarios argentinos.
Con una carrera que lo consolidó como uno de los nombres más importantes del género urbano, J Álvarez volverá a reencontrarse con el público de Buenos Aires en una noche que buscará combinar sus clásicos, la energía de su propuesta en vivo y una producción especialmente preparada para esta nueva visita al país.
El regreso de J Álvarez también representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el público argentino, uno de los mercados que acompañó su crecimiento desde los primeros años de su carrera. Con una trayectoria marcada por éxitos que se convirtieron en clásicos del género urbano, el artista buscará ofrecer un recorrido por las canciones que lo posicionaron como una de las voces más influyentes del movimiento latino, junto con la energía que caracteriza a cada una de sus presentaciones en vivo.
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