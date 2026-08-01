J Álvarez anunció su regreso a la Argentina con un show a puro reggaetón

Con una carrera que lo consolidó como uno de los nombres más importantes del género urbano, J Álvarez volverá a reencontrarse con el público de Buenos Aires en una noche que buscará combinar sus clásicos, la energía de su propuesta en vivo y una producción especialmente preparada para esta nueva visita al país.

El regreso de J Álvarez también representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el público argentino, uno de los mercados que acompañó su crecimiento desde los primeros años de su carrera. Con una trayectoria marcada por éxitos que se convirtieron en clásicos del género urbano, el artista buscará ofrecer un recorrido por las canciones que lo posicionaron como una de las voces más influyentes del movimiento latino, junto con la energía que caracteriza a cada una de sus presentaciones en vivo.