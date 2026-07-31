Viva Suecia presenta "Hecho en tiempos de paz": el disco candidato a los Latin Grammys 2026
La reconocida banda española de rock alternativo estrenó su quinto álbum de estudio, una obra de once canciones compuesta en el momento más dulce de su trayectoria.
Consolidado como uno de los máximos exponentes del rock alternativo en español, el grupo Viva Suecia dio un nuevo paso fundamental en su carrera con el lanzamiento de Hecho en tiempos de paz, su quinto álbum de estudio.
Compuesto por once canciones, el material propone un refugio de esperanza y conexión frente a un escenario global atravesado por la incertidumbre, logrando además una postulación para la consideración en los Latin Grammy Awards 2026.
Con más de diez años de trayectoria, la formación integrada por Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo atraviesa su etapa de mayor madurez artística. El estreno llega tras el rotundo éxito de su antecesor, El amor de la clase que sea (certificado como Disco de Platino en España), y de agotar en apenas cinco minutos más de 15.000 localidades en el Movistar Arena de Madrid. Esta nueva placa incluye cortes destacados como “Dolor y gloria”, “Deja encendida una luz”, “Querer”, además de colaboraciones de peso como “Sangre” (junto a Siloé) y “Melancolía” (con la participación de Samuraï).
"Hecho en tiempos de paz es el deseo urgente de que el mundo cambie. Paz es lo que sientes cuando haces aquello que te apasiona", definió la banda sobre un trabajo que reafirma su inconfundible identidad sonora.
Entre la melancolía, la rabia y el momento más dulce
A la hora de definir el proceso de gestación de este material, la banda explica que, si bien la melancolía, la rabia y los pasajes menos luminosos siguen formando parte indiscutible de su ADN, este funciona como su disco más esperanzador.
Si bien aseguran que todos sus trabajos anteriores han sido profundamente sinceros y personales, la gran diferencia radica en que este álbum fue compuesto y grabado durante el momento más dulce de su historia como agrupación.
Un universo de influencias: de Fito Páez a Bruce Springsteen
El ADN musical detrás de este nuevo repertorio bebe de un amplísimo abanico de referencias que los músicos consumen de forma cotidiana, especialmente durante las pausas de sus jornadas de composición en una casita en el bosque.
Lejos de encasillarse en un solo género, reconocen haberse nutrido de la música de artistas tan diversos como Sam Fender, Fito Páez, Bleachers, Andrés Calamaro y Los Rodríguez, Michael Kiwanuka, Héroes del Silencio, Soda Stereo, El Mató a un Policía Motorizado, Zoé, Jungle y, por supuesto, una de sus grandes referencias históricas: Bruce Springsteen. Se definen a sí mismos como melómanos antes que músicos, lo que explica la riqueza ecléctica que impregna cada una de las nuevas canciones.
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