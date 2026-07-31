Viva Suecia presenta "Hecho en tiempos de paz": el disco candidato a los Latin Grammys 2026

Si bien aseguran que todos sus trabajos anteriores han sido profundamente sinceros y personales, la gran diferencia radica en que este álbum fue compuesto y grabado durante el momento más dulce de su historia como agrupación.

Un universo de influencias: de Fito Páez a Bruce Springsteen

El ADN musical detrás de este nuevo repertorio bebe de un amplísimo abanico de referencias que los músicos consumen de forma cotidiana, especialmente durante las pausas de sus jornadas de composición en una casita en el bosque.

Lejos de encasillarse en un solo género, reconocen haberse nutrido de la música de artistas tan diversos como Sam Fender, Fito Páez, Bleachers, Andrés Calamaro y Los Rodríguez, Michael Kiwanuka, Héroes del Silencio, Soda Stereo, El Mató a un Policía Motorizado, Zoé, Jungle y, por supuesto, una de sus grandes referencias históricas: Bruce Springsteen. Se definen a sí mismos como melómanos antes que músicos, lo que explica la riqueza ecléctica que impregna cada una de las nuevas canciones.