Vuelos cancelados, demoras y desvíos por el temporal en Buenos Aires
La intensa tormenta que afectó durante la madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires obligó a interrumpir las tareas en pista en Aeroparque y Ezeiza.
La fuerte tormenta que atravesó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada de este sábado provocó serias complicaciones en la actividad aérea. La presencia de intensa actividad eléctrica obligó a aplica r los protocolos de seguridad vigentes en los principales aeropuertos del país, afectando la programación de numerosos vuelos tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En Aeroparque fueron cancelados siete vuelos: cuatro pertenecientes a Aerolíneas Argentinas, dos de JetSMART y uno de LATAM. A su vez, al menos cinco servicios sufrieron demoras importantes como consecuencia de las restricciones operativas.
La situación también impactó en Ezeiza, donde se registraron 15 vuelos demorados y otros tres debieron ser desviados hacia aeropuertos alternativos. "Según informaron fuentes aeroportuarias a la agencia NA, la actividad continuaba siendo intensa durante la madrugada, aunque se esperaba una mejora progresiva del tiempo que permitiera normalizar las operaciones."
Por qué una tormenta puede demorar tantos vuelos
Más allá de las dificultades que pueden generar las condiciones meteorológicas para los despegues y aterrizajes, el mayor inconveniente se produce cuando deben suspenderse las tareas de asistencia en tierra.
"Cuando hay actividad eléctrica cerca de un aeropuerto, por razones de seguridad se interrumpen todas las operaciones en pista. Esto implica que no se pueden cargar ni descargar equipajes, abastecer las aeronaves ni realizar otros servicios esenciales para la salida y llegada de los vuelos."
Como consecuencia, incluso si las aeronaves están en condiciones de despegar o aterrizar, la falta de servicios en plataforma impide mantener la programación habitual, generando demoras que pueden extenderse durante varias horas hasta que las tareas se reanudan con normalidad.
Frente a este escenario, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con la aerolínea correspondiente antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la programación puede modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.
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