Vuelos cancelados, demoras y desvíos por el temporal en Buenos Aires

Como consecuencia, incluso si las aeronaves están en condiciones de despegar o aterrizar, la falta de servicios en plataforma impide mantener la programación habitual, generando demoras que pueden extenderse durante varias horas hasta que las tareas se reanudan con normalidad.

Frente a este escenario, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con la aerolínea correspondiente antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la programación puede modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.