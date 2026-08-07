Daniela Spalla estrena "La Espina" e inicia una nueva era

La música y el detrás de escena del nuevo lanzamiento

El emotivo tema nació en uno de los momentos más contrastantes de su vida. Según explicó la artista, mientras alcanzaba nuevos escenarios y reconocimientos en la industria de la Música, internamente sentía la enorme presión y la autoexigencia generada por el éxito. Con la impecable producción de Nico Cotton, la canción encuentra el equilibrio perfecto entre la profundidad lírica y un espíritu sonoro contemporáneo, inspirado en grandes referentes de la canción latinoamericana como el ídolo Sandro.