Daniela Spalla estrena "La Espina" e inicia una nueva era
La talentosa artista Daniela Spalla presenta su flamante single, marcando el inicio de una etapa creativa inolvidable en su exitosa carrera musical.
La reconocida cantautora argentina Daniela Spalla sorprende a todos sus seguidores con el lanzamiento oficial de "La Espina". Este nuevo e impactante sencillo musical abre la puerta hacia un esperado universo creativo, consolidando su firme evolución artística y marcando un momento sumamente crucial dentro de su exitosa trayectoria internacional.
La música y el detrás de escena del nuevo lanzamiento
El emotivo tema nació en uno de los momentos más contrastantes de su vida. Según explicó la artista, mientras alcanzaba nuevos escenarios y reconocimientos en la industria de la Música, internamente sentía la enorme presión y la autoexigencia generada por el éxito. Con la impecable producción de Nico Cotton, la canción encuentra el equilibrio perfecto entre la profundidad lírica y un espíritu sonoro contemporáneo, inspirado en grandes referentes de la canción latinoamericana como el ídolo Sandro.
El single llega acompañado por un elegante videoclip cinematográfico dirigido por la dupla creativa argentina Pampa & Kato. La cautivadora pieza visual refuerza los sentimientos de esta nueva etapa y rinde un sutil homenaje a los difíciles comienzos de la cantante, cuando se esforzaba por cautivar a públicos reducidos interpretando jazz en diversos hoteles.
Expansión global de Daniela Spalla y sus logros
Radicada desde hace tiempo en México, la talentosa cordobesa ha logrado conquistar los escenarios más emblemáticos de la región, agotando entradas en el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes. Su imponente presencia la llevó a superar los 2,8 millones de oyentes mensuales en las principales plataformas digitales.
Además, su enorme popularidad le permitió protagonizar la prestigiosa campaña EQUAL, exhibiendo su imagen en las pantallas del icónico Times Square de Nueva York. Con este nuevo lanzamiento y un notable respaldo internacional, la cantante se consolida indiscutiblemente como una figura ineludible del pop latino actual.
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