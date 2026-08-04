Stray Kids agotó su primer show y sumó una segunda fecha en Argentina: los detalles
Tras vender todos los tickets para su debut en el país, el grupo surcoreano anunció un nuevo recital en el Hipódromo de San Isidro.
La llegada de Stray Kids a la Argentina desató un verdadero fenómeno entre los fanáticos del K-pop. En cuestión de horas, el grupo surcoreano agotó todas las entradas para el show con el que debutará en el país y dejó en evidencia la enorme convocatoria que tiene el fandom local.
Frente a la alta demanda, DF Entertainment confirmó una segunda fecha en el Hipódromo de San Isidro. La nueva presentación será el 15 de septiembre, un día después del primer recital, por lo que Buenos Aires recibirá dos noches consecutivas que prometen convertirse en un hito para los seguidores de la banda.
Cómo comprar las entradas para el segundo show de Stray Kids en Argentina
Las entradas y paquetes VIP para la segunda fecha están disponibles desde el lunes 1° de junio a las 10:00, exclusivamente a través del sitio oficial de All Access. La venta será con todos los medios de pago habilitados y se espera una demanda similar a la que provocó el primer show, que se agotó en pocas horas.
Paso a paso para comprar las entradas
- Ingresar a allaccess.com.ar y crear una cuenta o iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Buscar el evento de Stray Kids y acceder a la fila virtual unos minutos antes del horario de inicio de la venta.
- No actualizar la página mientras se espera el turno, ya que eso puede hacer perder el lugar en la cola.
- Una vez habilitado el acceso, elegir la fecha, el sector y la cantidad de entradas.
- Seleccionar el método de entrega disponible para el evento (ticket digital, Quentro, retiro o envío, según corresponda).
- Completar el pago con alguno de los medios habilitados y verificar el correo electrónico para confirmar la compra.
Además, All Access recuerda que en algunos casos puede solicitar una validación posterior mediante un código asociado a la tarjeta utilizada para el pago. Por ese motivo, aconseja revisar periódicamente el correo electrónico y el estado de la compra dentro de la cuenta del usuario.
Un segundo semestre histórico para el K-pop en Argentina
La visita de Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N forma parte de "STRAYCITY", la serie especial de conciertos con la que recorrerán Latinoamérica durante septiembre. El espectáculo promete una experiencia inmersiva que combinará música, identidad y una fuerte conexión con el público, además de contar en Argentina con artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho.
Con la doble fecha de Stray Kids y el esperado regreso de BTS previsto para octubre, el segundo semestre de 2026 confirma el gran momento que atraviesa el K-pop en el país. Cada vez más artistas surcoreanos incluyen a la Argentina en sus giras internacionales, impulsados por un fandom que responde con entradas agotadas y una convocatoria récord en cada anuncio.
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