Stray Kids agotó su primer show y sumó una segunda fecha en Argentina: los detalles

Cómo comprar las entradas para el segundo show de Stray Kids en Argentina

Las entradas y paquetes VIP para la segunda fecha están disponibles desde el lunes 1° de junio a las 10:00, exclusivamente a través del sitio oficial de All Access. La venta será con todos los medios de pago habilitados y se espera una demanda similar a la que provocó el primer show, que se agotó en pocas horas.