Lil Cake presentó "4114" y reveló el mayor miedo que tuvo con su primer álbum: "Me siento orgulloso"

"Yo siempre fui una persona muy autocrítica y me costó mucho poder disfrutar lo que hacía. Hoy en día se me fue un poco ese prejuicio que tenía conmigo mismo de decir: 'Che, no me gusta lo que hago'", explicó.

Y agregó: "Hasta me pasa que el LiL CaKe del presente está orgulloso de su música y por eso salgo a defenderla tanto. Disfruto hablar de mi disco porque es la primera vez que me siento orgulloso".

El mayor riesgo detrás de "4114"

Más allá de la satisfacción por el resultado final, el cantante admitió que existía un temor que lo acompañó desde el comienzo del proyecto: que el público no comprendiera la propuesta conceptual del álbum.

"Esto de que el público no lo entienda es un gran miedo que tuve desde el minuto cero", confesó.

Para el artista, el contexto musical argentino no siempre favorece este tipo de trabajos.

"Siento que Argentina es un país complicado a la hora de la música, porque primero está muy instaurado el concepto de la cumbia, el reggaetón, de la música para el boliche porque es un país súper fiestero. También siento que la gente no se toma mucho el tiempo de escuchar los discos o los conceptos, es como todo mucho más rápido", analizó.

Sin embargo, lejos de modificar su idea para adaptarse al mercado, decidió mantenerse fiel a su visión.

"Me tomé el trabajo y tomé la decisión de agarrar y hacer lo que me guste. También siento que es un disco mucho más para mí que para la gente en general, que aunque suene bastante egocéntrico, a veces esa es la mejor forma de que la gente escuche tu música, porque estás haciendo lo que a vos te gusta y capaz hay gente que comparte el mismo gusto y encontrás a tu público, tu nicho. Yo creo que esa es mi búsqueda principal hoy en día", concluyó.

Con apenas 22 años, LiL CaKe inicia una nueva etapa con "4114", un álbum que apuesta por un formato poco convencional y que busca demostrar que, incluso en apenas un minuto, una canción puede contar una historia completa.