Luto en la música: murió William Orbit
Famoso por fusionar la música electrónica con el pop, el artista falleció en su casa.
El influyente músico y compositor británico William Orbit murió a los 69 años en su domicilio el pasado 23 de julio, aunque la noticia se dio a conocer este viernes a través de un comunicado.
Allegados a Orbit confirmaron el deceso a través de las redes sociales, expresando una profunda tristeza y destacando el impacto de su música, su amistad y su bondad, pero sin especificar la causa de su fallecimiento.
William Orbit se hizo famoso por coproducir junto a Madonna el álbum "Ray of Light"
William Wainwright, tal su nombre real, dejó una marca imborrable en el pop y la música electrónica, destacándose por coproducir junto a Madonna el álbum Ray of Light en 1998, con el que ganó tres premios Grammy.
Además, Orbit transformó el sonido de la banda de britpop Blur en su disco de 1999 titulado “13”, al cual también le añadió matices electrónicos.
Otras de las grandes figuras con las que el músico trabajó fueron U2, Britney Spears, All Saints, P!nk y Robbie Williams.
En 2000, Orbit lanzó la influyente trilogía denominada “Strange Cargo” y también publicó una memorable versión electrónica del Adagio para cuerdas compuesto en 1936 por Samuel Barber.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario