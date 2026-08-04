Morat agotó cinco fechas y anunció un show especial en Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas
La banda colombiana sumó una nueva presentación con un formato diferente al resto de la gira y sorprendió a todos.
Morat sigue haciendo historia en la Argentina. Luego de agotar en tiempo récord las cinco funciones previstas para septiembre, la banda colombiana confirmó una nueva presentación que promete ofrecer una experiencia completamente distinta a la de los conciertos ya anunciados.
El grupo volverá a presentarse el próximo 22 de septiembre en el Arena de Buenos Aires, donde dará inicio a una serie de seis shows que forman parte del "Ya Es Mañana Tour". A diferencia de las funciones ya agotadas, esta fecha contará con una propuesta especialmente diseñada para acercar aún más a los músicos con sus fanáticos.
Cómo comprar las entradas para el nuevo show de Morat
Las entradas para la nueva función saldrán a la venta el miércoles 5 de agosto. En primer lugar habrá una preventa exclusiva para clientes Galicia Visa desde las 13, mientras que la venta general comenzará ese mismo día a las 16, con todos los medios de pago disponibles.
El recital del 22 de septiembre tendrá un formato inédito. La producción confirmó que el espectáculo contará con un escenario B, ubicado dentro del estadio, lo que permitirá que la banda interprete parte del show mucho más cerca del público. Además, el campo será completamente sentado, una modalidad pensada para brindar una experiencia más íntima y diferente a la de los recitales tradicionales.
La nueva fecha llega después de que Morat agotara las funciones programadas para el 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre, consolidando una vez más el enorme vínculo que mantiene con el público argentino, uno de los más convocantes de toda su gira.
El anuncio también coincide con un gran presente artístico para la banda colombiana, impulsado por el éxito de su último álbum, "Ya Es Mañana", y por el lanzamiento de su versión de "Tu cárcel", un homenaje a uno de los clásicos más emblemáticos de la música latinoamericana.
Con este sexto recital, Morat no solo amplía su paso por Buenos Aires, sino que también apuesta por un espectáculo diferente, pensado para que los fanáticos puedan disfrutar de una mayor cercanía con la banda en una noche que promete ser única.
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