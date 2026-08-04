Morat agotó cinco fechas y anunció un show especial en Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas

El anuncio también coincide con un gran presente artístico para la banda colombiana, impulsado por el éxito de su último álbum, "Ya Es Mañana", y por el lanzamiento de su versión de "Tu cárcel", un homenaje a uno de los clásicos más emblemáticos de la música latinoamericana.

Con este sexto recital, Morat no solo amplía su paso por Buenos Aires, sino que también apuesta por un espectáculo diferente, pensado para que los fanáticos puedan disfrutar de una mayor cercanía con la banda en una noche que promete ser única.