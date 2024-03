Danna Paola pidió disculpas luego de que sus fans hostigaran a una usuaria de X por negarse a venderle su nombre

"Cometí un error y lamento profundamente la situación de X (ex Twitter). Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto", señaló.

A su vez, reconoció su responsabilidad: "Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido que todos hagan lo mismo. Gracias, los amo mucho y, lo siento".

Qué ocurrió con Danna Paola

Todo comenzó cuando la artista mexicana decidió cambiar su nombre completo a sólo Danna en todas las plataformas sociales como parte de una movida de prensa a raíz de su séptimo álbum Childstar. Hasta que llegó a X, donde se encontró con que el nombre ya estaba siendo utilizado por una usuaria.

Con la intención de obtener ese usuario, el equipo de la actriz le ofreció a la mujer un monto de 400 dólares, cantidad que fue rechazada por la usuaria. El 19 de marzo, Danna anuncio a través de unos audios en su canal de difusión de Instagram que había intentado obtener el usuario @danna en X sin éxito. Acto seguido, invitó a sus fans a hacer "un complot" contra la mujer detrás de la cuenta, cuyo nombre es Danna Marie, una profesora de inglés y artista de técnica mixta.

"No la he podido pelear. La señora ya vio que me llamo Danna y que mi username es Danna en todos lados. Quiere 400 mil dólares, ¡400 mil dólares! Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere. No le voy a pagar 400 mil dólares. Yo digo que hagamos un complot, o que nos regale. O sea, es mi nombre. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos un plan porque no lo estamos logrando", se la escucha a Danna Paola en dirección a sus fans, quienes elevaron todo a un nivel peligroso.