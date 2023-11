Subastan un manuscrito de David Bowie por más de US$200 mil

Las partituras son los borradores que escribió David Bowie para sus canciones "Rock 'n' Roll Suicide" y "Suffragette City". Ambas aparecen en su álbum de 1972, “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”. Se expusieron a la venta de Omega Auctions desde hoy temprano 28 de noviembre, y se venden en más de 200 mil dólares.