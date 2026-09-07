Gran Hermano: quién dejó la casa y quiénes son las cuatro finalistas
La placa positiva del miércoles definió el destino de las últimas participantes del certamen de Telefe, rumbo a la gran final del reality.
La tensión acumulada en la casa más famosa del país alcanzó este miércoles su punto de ebullición con una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, que no solo determinó una impactante salida del juego sino que dejó a las últimas cuatro participantes.
Bajo la dinámica de placa positiva que mantiene en vilo tanto a los jugadores como a los seguidores del ciclo, la noche comenzó a definirse de manera escalonada, dejando en evidencia el mapa de favoritismos de cara a los tramos decisivos del programa.
El primer alivio de la noche llegó cuando el conductor anunció que Yipio se convertía en la primera salvada de la placa, asegurando su continuidad y ratificando el fuerte respaldo digital que la posiciona entre las grandes candidatas. Minutos después, la votación favoreció a Luana Fernández, quien también abandonó la zona de riesgo para respirar aliviada junto a sus compañeros.
La depuración continuó con el correr de los minutos y la tensión creció al confirmarse que Sol Abraham era la siguiente en salir de la placa, dejando el escenario reducido a un mano a mano de alto voltaje entre Yanina Zilli y Charlotte Caniggia, el clásico versus que finalmente dejó a Zilli eliminada y a las puertas de la gran final.
Quiénes son las cuatro finalistas de Gran Hermano Generación Dorada
De esta manera, quedaron las últimas cuatro jugadores en la casa más famosa del país, rumbo a la gran final y a la definición del reality:
- Yipio
- Luana Fernández
- Sol Abraham
- Charlotte Caniggia
Según el cronograma que trascendió, este martes se definirá el juego de la visita, mientras que el miércoles habrá otra salida y quedará confirmado el cuarto puesto. Las últimas tres jugadoras tendrán el domingo una cena con Santiago del Moro en la previa a la gran final.
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