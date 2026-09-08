Claudia Villafañe contó cómo Diego Maradona se escapaba de noche y cómo lo descubrió

Por su parte, Villafañe explicó que las travesuras nocturnas del astro solían trascender rápidamente en los medios de comunicación. Al respecto, admitió que “las chicas eran medio jodidas, eh”, recordando que en las ocasiones en que el diez salía sin compañía, las versiones no tardaban en circular hasta convertirse en la portada de los periódicos al día siguiente. No obstante, la empresaria dejó en claro que esas vivencias juveniles hoy forman parte de su pasado con el ídolo, recordadas con simpatía y sin guardar ningún tipo de rencor.