Claudia Villafañe contó cómo Diego Maradona se escapaba de noche y cómo lo descubrió
Recientemente Claudia reveló ciertos detalles desconocidos sobre su vida en pareja con el ex futbolista, entre ellas un cruce con Don Diego. Lo que debes saber.
En el marco de su participación en la cocina de un programa televisivo, donde estuvo preparando un salteado de cerdo agridulce, Claudia Villafañe sorprendió al panel al repasar divertidos recuerdos de sus comienzos junto a Diego Maradona. La empresaria rememoró aquellos años en los que el astro del fútbol se las ingeniaba para salir sin llamar la atención de la familia, dejando al descubierto anécdotas que hoy repasa con humor y distancia.
Al referirse a los inicios del noviazgo y cómo se transformaron sus rutinas sociales, la ganadora de certámenes gastronómicos explicó: “Me puse de novia muy chica, a los 15 años. Entonces, en ese momento, mis amigas iban a bailar y yo después ya iba con Diego”.
Entre risas, la empresaria detalló el plan que el astro de la Selección Argentina ejecutaba para salir de su casa sin generar ruidos delatadores. Con cierta ironía por la astucia del astro, Villafañe reveló la táctica que empleaba el futbolista: “Él se había comprado un auto y lo empujaba hasta la esquina cuando pasaba un colectivo para que yo no sintiera el sonido del arranque”.
Sin embargo, las escapadas nocturnas derivaban en situaciones insólitas. La empresaria relató que, a la mañana siguiente, cuando se acercaba a saludar antes de ir a cursar al colegio, fue recibida por el padre del astro, “Don Diego, re enojado, y me retó: ‘¿A vos te parece a las horas que vinieron anoche?’”. Sorprendida ante el reclamo por un hecho del que no había formado parte, la joven atinó a responder: ‘Don Diego, yo no salí anoche’, configurando un momento inolvidable dentro del historial familiar.
La confesión generó risas inmediatas entre los presentes en el estudio. La chef Jimena Monteverde reaccionó de manera distendida comentando: “Igual, vos sos muy buena, Claudia. Pero viste, esas cosas de jóvenes...”, acompañando el clima festivo que se vivió en la mesa.
Por su parte, Villafañe explicó que las travesuras nocturnas del astro solían trascender rápidamente en los medios de comunicación. Al respecto, admitió que “las chicas eran medio jodidas, eh”, recordando que en las ocasiones en que el diez salía sin compañía, las versiones no tardaban en circular hasta convertirse en la portada de los periódicos al día siguiente. No obstante, la empresaria dejó en claro que esas vivencias juveniles hoy forman parte de su pasado con el ídolo, recordadas con simpatía y sin guardar ningún tipo de rencor.
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