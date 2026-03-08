De enemigos a aliados en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel sellaron una inesperada tregua

Para el exintegrante de Gran Hermano 2011, ese trío podría estar organizándose para enfrentarlos dentro del juego, lo que encendió las alarmas y fortaleció el nuevo entendimiento entre ambos.

En medio de ese intercambio estratégico, Emanuel incluso deslizó una posible jugada para las próximas nominaciones: “Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo a Sarmiento. Luego, intentando evitar sanciones por complot, agregó con cautela: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.