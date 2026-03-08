De enemigos a aliados en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel sellaron una inesperada tregua
Tras semanas de enfrentamientos y acusaciones dentro de la casa, los dos participantes comenzaron a acercarse en privado para analizar el juego.
Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia se posicionaron como dos de los jugadores más confrontativos del reality. Es que desde los primeros días de aislamiento, ambos fueron protagonistas de fuertes discusiones, se acusaron mutuamente de ser “falsos” e incluso se votaron entre sí en la primera gala de nominación.
Sin embargo, con el paso del tiempo el vínculo entre ambos comenzó a mutar de manera inesperada. Aunque frente al resto de los participantes mantienen una relación tensa y continúan discutiendo en público, en privado empezaron a conversar sobre estrategias y posibles movimientos dentro del juego.
En los últimos días, esa tregua se hizo más evidente cuando ambos analizaron cómo se está moviendo la casa y quiénes podrían convertirse en los principales rivales en las próximas semanas.
Durante esa charla, Sarmiento advirtió sobre la actitud de Daniela De Lucía, a quien considera cada vez más activa dentro del reality. Según su mirada, la participante “empezó a jugar a pleno” y estaría tratando de descubrir cuál es la verdadera relación entre él y Di Gioia.
Por su parte, Emanuel coincidió con ese análisis y aseguró que también está observando de cerca los movimientos de Daniela, especialmente su cercanía con Yipio y Andrea del Boca dentro de la casa.
Para el exintegrante de Gran Hermano 2011, ese trío podría estar organizándose para enfrentarlos dentro del juego, lo que encendió las alarmas y fortaleció el nuevo entendimiento entre ambos.
En medio de ese intercambio estratégico, Emanuel incluso deslizó una posible jugada para las próximas nominaciones: “Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo a Sarmiento. Luego, intentando evitar sanciones por complot, agregó con cautela: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.
