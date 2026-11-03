El motivo por el que Wanda Nara pidió que Mauro Icardi no pueda salir del país

Sin embargo, la definición del monto presenta un fuerte contrapunto económico. La cuota provisoria inicial se había estipulado tomando como referencia el abultado contrato que el delantero percibía durante su etapa en el club Galatasaray. Tras quedar sin equipo en la actualidad, el deportista no cuenta con un sueldo mensual fijo, una realidad que dificulta el cálculo financiero pero no lo exime de sus responsabilidades paternales.

A pesar de que la expareja lleva cerca de dos años de separación de hecho, la conductora y el deportista jamás lograron acordar una cifra definitiva para la manutención de sus hijas. Ante la falta de un entendimiento entre las partes, sigue rigiendo el régimen de alimentos provisorios que hoy vuelve a desencadenar una fuerte batalla en el ámbito judicial.

A esta tirante disputa por dinero se le añade otro frente extremadamente complejo: el pedido de restitución internacional de las menores hacia Turquía. Dicha solicitud responde al país donde residía el deportista en su época en el club turco, a pesar de que desde mayo de 2026 ya no habita en dicho destino, agregando mayor incertidumbre al convulsionado divorcio.